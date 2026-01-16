다이나믹듀오 개코, 뜻밖의 결별 발표…“서로의 삶 존중” 아내와 이혼

다이나믹듀오 개코의 아내 김수미 SNS

다이나믹듀오 개코 인스타그램

힙합 그룹 다이나믹듀오의 멤버 개코(본명 김윤성·45)가 인플루언서 아내 김수미(43)와의 이혼을 직접 전했다.개코는 16일 오후 자신의 인스타그램에 ”작년 저희는 오랜 시간 동안 많은 대화를 나눈 끝에, 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 마무리하기로 결정했다“라고 이혼 사실을 알렸다.그러면서 그는 “저희 두 사람은 부모로서 공동 양육 책임을 가지고 역할을 끝까지 이어갈 것”이라며 “따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 부탁드린다”라고 당부의 말을 남겼다.개코는 2011년 김수미와 결혼했으며 그해 아들을 품에 안았다. 이후 2015년 둘째 딸을 출산했으나, 파경을 맞았다.신진호 기자