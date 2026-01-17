“남편 만들어봤어요”… ‘비혼모’ 사유리, 가족 사진 깜짝 공개

사유리 인스타그램

사유리 인스타그램

사유리 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 사유리가 AI로 제작한 것은 무엇인가? 가상의 남편 아들 젠

방송인 사유리가 인공지능(AI)으로 제작한 남편을 공개했다.사유리는 16일 자신의 인스타그램 스토리에 “AI로 남편 만들어봤어요”라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 각각 동양인과 백인, 흑인인 가상의 남편이 사유리, 아들 젠과 함께 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다. 앞서 사유리는 아들 젠과 가족사진을 찍었으며, 이후 가상의 남편을 더해 또 하나의 가족사진을 완성했다.한편 사유리는 2020년 11월 아들 젠을 출산했다. 당시 사유리는 결혼하지 않고 정자은행을 통해 아이를 출산한 ‘자발적 비혼모’임을 밝혀 화제를 모았다. 사유리는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’, ‘아빠는 꽃중년’ 등 다수 예능에 출연하며 자발적 비혼모로서의 일상을 공개해 왔다.뉴스1