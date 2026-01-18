기사 검색
임신 발표 후 결별한 스타 커플…"공동육아만"

입력 :2026-01-18 08:43:48
수정 :2026-01-18 08:43:48
할리우드 스타 커플이었던 배우 메간 폭스(39)와 로커 머신 건 켈리(본명 콜슨 베이커)의 관계가 사실상 완전히 정리됐다는 보도가 나왔다. 메간 폭스 SNS 캡처
할리우드 스타 커플이었던 배우 메간 폭스(39)와 로커 머신 건 켈리(본명 콜슨 베이커)의 관계가 사실상 완전히 정리됐다는 보도가 나왔다. 메간 폭스 SNS 캡처


할리우드 스타 커플이었던 배우 메간 폭스(39)와 로커 머신 건 켈리(본명 콜슨 베이커)의 관계가 사실상 완전히 정리됐다는 보도가 나왔다.

16일(현지시간) 피플은 측근의 말을 인용해 “두 사람은 이미 오래전부터 연인 관계로 지내지 않았다”며 “로맨틱한 감정은 끝났고, 현재의 관계는 오직 공동 육아에만 초점이 맞춰져 있다”고 전했다.

보도에 따르면 메간 폭스는 “아이들과 막 태어난 아기, 그리고 새로운 삶의 챕터에 적응하는 데 집중하고 있다”며 연애 재개에는 전혀 관심이 없다고 전했다.

메간 폭스와 머신 건 켈리는 지난해 11월 결별한 것으로 알려졌다. 당시 메간 폭스가 머신 건 켈리가 다른 여성들과 연락을 주고받은 사실을 알게 되면서 관계가 틀어졌다는 주장이 제기됐다.

두 사람은 임신발표 후 결별을 택했다. 이후 공식적으로 재결합하지 않은 상태에서, 2025년 3월 딸 사가 블레이드를 맞이했다.

아이의 탄생 이후 한때 재결합 가능성이 거론되기도 했다. 머신 건 켈리가 육아에 적극적으로 나서는 모습에 메간 폭스가 긍정적인 반응을 보였다는 전언이 나오면서다. 실제로 두 사람은 한동안 함께 시간을 보내며 ‘연인처럼 보인다’는 목격담도 이어졌다.

그러나 최근 측근은 “그들이 함께 있는 모습이 종종 포착되긴 했지만, 이는 아이를 위한 것일 뿐”이라며 “연인 관계로 돌아갈 가능성은 현재로선 전혀 없다”고 일축했다.

메간폭스 인스타그램
메간폭스 인스타그램


머신 건 켈리는 지난해 9월 방송된 ‘더 제니퍼 허드슨 쇼’에 출연해 메간 폭스를 “현실적으로 가장 훌륭한 파트너이자, 아이를 함께 낳은 최고의 사람”이라고 표현하며 공동 육아에 대한 존중을 드러낸 바 있다.

그는 딸 사가 블레이드의 이름에 대해서도 “노르웨이 여신 ‘사가’에서 따온 이름으로, ‘서사적인 이야기’를 뜻한다”며 “사랑과 고통, 그리고 마법이 뒤섞인 여정이었다”고 설명했다.

메간 폭스는 전 남편인 배우 브라이언 오스틴 그린과의 사이에서 세 아들을 두고 있으며, 머신 건 켈리는 이전 연인 엠마 캐논과의 사이에서 딸을 두고 있다.

두 사람은 현재 각자의 거처를 유지하면서도, 아이를 최우선에 두고 협력적인 공동 육아를 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

한편 메간 폭스는 영화 ‘트랜스포머’ 시리즈에 출연하며 얼굴을 알린 배우로 지난 2019년 개봉한 한국 영화 ‘장사리: 잊혀진 영웅들’에 출연하기도 했다.

영화 ‘트랜스포머’ 시리즈 등으로 유명한 배우 메간 폭스. 연합뉴스
영화 ‘트랜스포머’ 시리즈 등으로 유명한 배우 메간 폭스. 연합뉴스


