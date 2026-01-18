“역대급 호들갑”…‘두쫀쿠’ 열풍 일침한 주우재

모델 겸 방송인 주우재. 자료 : 유튜브 ‘오늘의 주우재’

모델 겸 방송인 주우재가 최근 열풍을 넘어 광풍 수준으로 유행하고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 열풍에 일침을 가했다.주우재는 지난 16일 유튜브 채널 ‘오늘의 주우재’에 ‘두쫀쿠 유행을 끝내러 왔습니다’라는 제목의 영상을 공개했다. 주우재는 영상에서 두쫀쿠를 비롯해 관련 디저트들을 시식하고 두쫀쿠를 직접 만들었다.주우재는 두쫀쿠 열풍에 대해 “오만가지 호들갑을 봤지만 거의 역대 최고인 것 같다”고 입을 열었다.이어 “두쫀쿠가 얼마인지 봤더니 5000원, 6000원, 8000원대까지는 품절이더라”며 “1만 4900원짜리도 봤다. 사람들이 아직 이성이 있는지 그건 품절이 아니었다”라고 덧붙였다.직접 두쫀쿠를 맛본 주우재는 “두바이 디저트류의 특징이 피스타치오와 카다이프 향이 너무 세다는 것”이라며 “그런데 두쫀쿠는 초코가 쫀득하게 들어 있어서 식감이 좋다”라고 평가했다.이어 “5900원까진 지불할 수 있을 것 같다”며 “6000원이 넘어가면 가심비 면에서 떨어진다. 한 입 거리인데 납득이 안 된다”라고 꼬집었다.주우재는 직접 두쫀쿠를 만들어본 뒤 “이 정도 노고라면 시켜 먹는 게 나을 것 같다”면서 “5900원까지는 시켜드셔라”고 덧붙였다.온라인뉴스부