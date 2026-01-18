기사 검색
슬리피, 전 여친 화요비 언급?… “술집에서 화요 주문 잘 못한다”

입력 :2026-01-18 17:21:26
수정 :2026-01-18 17:21:26
유튜브 채널 ‘이용진 유튜브’


래퍼 슬리피가 전 연인인 가수 화요비를 언급했다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘이용진 유튜브’에는 ‘제33회 슬리피 조롱잔치2’라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 슬리피는 자신의 인지도 이야기를 하다 “진짜 (이)국주랑 ‘우결’(우리 결혼했어요)부터 활동을 했다”고 말했고, 이에 이재율은 “(신기루) 누나와 한 거 아니었나”라고 되물었다. 그러자 신기루는 “나였나?”라고 반응해 웃음을 안겼다.

슬리피는 “국주 생각난다”며 “그런데 오늘 조롱이 없다?”고 의아해하는 모습을 보였다. 이용진은 “동의서도 안 봤잖아, 이제 시작해야지”라고 응수했다. 그러면서 이용진은 “연애 얘기도 해도 돼?”라며 “X 얘기해도 되는 거냐”고 재차 물었다.

슬리피는 “술집에서 화요 주문을 잘 못한다”고 너스레를 떨었다. 앞서 슬리피는 화요비와 2009년 공개 열애를 시작했으나, 2010년 결별했다.

뉴스1
