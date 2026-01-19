기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘박성광♥’ 이솔이, 암투병 근황 “6개월에 한번씩 삶 연장”

입력 :2026-01-19 09:24:51
수정 :2026-01-19 09:24:51
사진=이솔이 인스타그램 캡처
사진=이솔이 인스타그램 캡처


개그맨 박성광의 아내 인플루언서 이솔이가 암 투병 이후 겪고 있는 심리적 압박감을 털어놨다.

이솔이는 지난 18일 자신의 인스타그램을 통해 “검진 앞두고 불안하고 무서운 맘 감출 수 없어. 그냥 겁쟁이모드예요. 요즘 피드도 스토리도 뜸했던 이유겠지요”라는 문장으로 시작되는 장문의 글을 올렸다. 그는 최근 일상 공유가 적었던 이유가 다가오는 검진에 대한 공포 때문이었음을 고백했다.

그는 이어 “마음 따라 몸도 컨디션도 난조이지만 오랜만에 햇빛을 보니 기분이 너무 좋지 뭐예요”라며 힘든 상황 속에서도 작은 행복을 찾으려 애쓰는 모습을 보였다. 또한 “무기력함 끝판왕이라 요 며칠 화장도 거의 안하고 다니는데”라며 “다들 에너지와 의욕 넘칠 때 있고, 동굴 속에 숨어버리고 싶을 때 있죠. 저도 똑같은 사람인지라”라고 덧붙였다.

그는 투병 이후 달라진 그의 삶에 대한 태도에 대해서도 언급했다.

그는 “연초부터 있는 검진은 절 너무 두렵게 하고 있지만요?”라며 “6개월에 한번씩 연장되는 삶이란 되려 세상을 간절하게 살아가게 한달까요. 삶에 애착이 마구마구 솟아나기도 합니다”라고 적었다.

그러면서 “이따금씩 사랑한다고 표현해주는 친구들의 따뜻한 마음에 의지하며 이번 주 조금 더 쉬어가려구요”라며 “여러분 사랑하고 표현하며 살아요! 그게 행복의 전부더라구요”라고 당부했다.

끝으로 “주말은 사랑하는 이들과 행복하게 보내세요. 저도 어서 회복해서 돌아올게요”라며 복귀에 대한 의지를 전했다.

앞서 이솔이는 지난해 4월, 퇴사 후 임신을 준비하던 중 여성암 진단을 받았던 사실을 공개했다. 다행히 수술과 항암 치료를 성공적으로 마치고 완치 판정을 받았으나, 재발 방지를 위해 6개월마다 정기검진과 약물 치료를 이어오고 있다.

한편 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼한 그는 방송을 통해 행복한 신혼 생활을 보여주며 화제를 모은 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이솔이가 최근 일상 공유를 적게 한 이유는 무엇인가?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
가수 최백호, 70㎏→55㎏ 체중 감소…안타까운 근황 전했다

가수 최백호, 70㎏→55㎏ 체중 감소…안타까운 근황 전했다
“역대급 호들갑”…‘두쫀쿠’ 열풍 일침한 주우재

“역대급 호들갑”…‘두쫀쿠’ 열풍 일침한 주우재
“부모 덕?” 현대 정주영 손녀, ‘전참시’ 출연…신우현 매니저

“부모 덕?” 현대 정주영 손녀, ‘전참시’ 출연…신우현 매니저
“택배기사로 위장 침입” 70대 노모 눈앞에서 母 지인 살해한 20대男 구속

“택배기사로 위장 침입” 70대 노모 눈앞에서 母 지인 살해한 20대男 구속
‘연예인 특혜’로 오케스트라 협연?…소녀시대 서현 논란에 음대 교수 일침

‘연예인 특혜’로 오케스트라 협연?…소녀시대 서현 논란에 음대 교수 일침
젊은 여성에 접근하는 ‘스윗 영포티’…BBC도 주목한 현상

젊은 여성에 접근하는 ‘스윗 영포티’…BBC도 주목한 현상
제니, 덱스와 함께 있는 모습 ‘포착’…설레는 소식 전해졌다

제니, 덱스와 함께 있는 모습 ‘포착’…설레는 소식 전해졌다
“임신 중 타이레놀 복용, 자폐와 무관”…트럼프 주장 뒤집혔다

“임신 중 타이레놀 복용, 자폐와 무관”…트럼프 주장 뒤집혔다
“뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

“뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  3. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  4. 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

    가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

  5. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상