기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘흑백요리사2’ 유명 셰프 “음주운전 3번, 면허취소”…인기 절정에 자폭 고백

입력 :2026-01-19 10:10:16
수정 :2026-01-19 10:10:16
사진=유튜브 ‘임성근 임짱TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘임성근 임짱TV’ 캡처


넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사2: 요리 계급 전쟁’을 통해 ‘임짱’ 신드롬을 일으키고 있는 임성근 셰프가 음주운전을 고백했다.

임 셰프는 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에 “먼저 저를 아껴 주시고 응원해 주시는 많은 팬분과 시청자 여러분께 고개 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올린다”며 자필로 써 내려간 장문의 사과문을 게재했다. 그는 “오늘 저는 제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다”며 운을 뗐다.

그는 “음주 운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수”라고 인정하며, 최근 대중의 폭발적인 사랑을 받게 되자 과거의 잘못을 숨긴 채 활동하는 것이 팬들에 대한 기만이라는 생각이 들었다고 고백했다. 이어 “더 늦기 전에 제 입으로 이 사실들을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단했다”고 설명했다.

함께 공개된 ‘음식 그리고 음주’라는 제목의 영상에서 구체적인 실태가 밝혀졌다. 그는 과거 10년에 걸쳐 무려 세 차례나 음주운전에 적발됐던 ‘삼진아웃’ 전력이 있음을 털어놨다. 가장 최근 적발은 5~6년 전으로 당시 형사처벌을 받아 면허가 취소됐다.

사진=유튜브 ‘임성근 임짱TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘임성근 임짱TV’ 캡처


제작진이 “팬들이 많아졌는데 두렵지 않냐”고 묻자 그는 “이게 낫다. 절 싫어하실 분들이 당연히 있을 것”이라며 “이건 내가 못 산다, 나 자신이. 저는 숨기고 싶지 않다”고 말했다.

그는 “인생 살면서 이렇게 갑자기 어마어마한 사랑이 오니까 부담이 가더라. 내 마음속에 있는 것들 하나씩 털어내고 싶었다”며 “과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다”고 전했다.

대중의 반응은 엇갈리고 있다. “음주운전 세 번은 실수가 아닌 습관”이라는 날 선 비판과 “인기 절정에 잘못을 고백한 용기 있는 모습”이라는 옹호론이 팽팽히 맞서고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
임성근 셰프가 공개한 음주운전 적발 횟수는?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
가수 최백호, 70㎏→55㎏ 체중 감소…안타까운 근황 전했다

가수 최백호, 70㎏→55㎏ 체중 감소…안타까운 근황 전했다
“역대급 호들갑”…‘두쫀쿠’ 열풍 일침한 주우재

“역대급 호들갑”…‘두쫀쿠’ 열풍 일침한 주우재
“부모 덕?” 현대 정주영 손녀, ‘전참시’ 출연…신우현 매니저

“부모 덕?” 현대 정주영 손녀, ‘전참시’ 출연…신우현 매니저
“택배기사로 위장 침입” 70대 노모 눈앞에서 母 지인 살해한 20대男 구속

“택배기사로 위장 침입” 70대 노모 눈앞에서 母 지인 살해한 20대男 구속
‘연예인 특혜’로 오케스트라 협연?…소녀시대 서현 논란에 음대 교수 일침

‘연예인 특혜’로 오케스트라 협연?…소녀시대 서현 논란에 음대 교수 일침
젊은 여성에 접근하는 ‘스윗 영포티’…BBC도 주목한 현상

젊은 여성에 접근하는 ‘스윗 영포티’…BBC도 주목한 현상
제니, 덱스와 함께 있는 모습 ‘포착’…설레는 소식 전해졌다

제니, 덱스와 함께 있는 모습 ‘포착’…설레는 소식 전해졌다
“임신 중 타이레놀 복용, 자폐와 무관”…트럼프 주장 뒤집혔다

“임신 중 타이레놀 복용, 자폐와 무관”…트럼프 주장 뒤집혔다
“뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

“뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  3. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  4. 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

    가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

  5. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상