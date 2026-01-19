기사 검색
“이런 적 없었다”…‘재혼’ 김나영, 시부모와 첫 여행에서 눈물

입력 :2026-01-19 14:40:25
수정 :2026-01-19 14:40:25
사진=유튜브 ‘노필터티비’ 캡처
사진=유튜브 '노필터티비' 캡처


방송인 김나영이 남편 마이큐의 가족들과 함께한 홍콩 여행을 떠난 근황을 전했다.

김나영은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘노필터티비’를 통해 3대가 함께 떠난 특별한 홍콩 대가족 여행기를 공개했다. 여행 전 김나영은 “여행이 떨리기도 하고 두렵기도 하다”며 “드라마 보면 3대가 함께 해외 여행 떠나고 그러던데 저한테도 그런 일이 일어났다”고 설렘을 전했다.

마이큐 역시 “내 전 고향에 나영과 신우, 이준이와 함께 가는 거니까 설렌다”고 말했다.

김나영은 이번 여행에서 “예쁨 받는 며느리 하고 싶다”는 귀여운 포부를 덧붙이기도 했다. 홍콩에서의 본격적인 여행이 시작되고 2일 차에 접어든 그는 “2일차 가족여행 괜찮은 것 같다. 어린 아이가 된 느낌”이라며 소감을 전했다.

그는 “어머니, 아버지가 다 체크인 해주시고 메뉴도 선택해주시고 이렇게 하시니까 진짜 받기만 하는 여행을 한다”며 참았던 눈물을 터뜨렸다. 이어 “다 받기만 하면 되는 거라 좋다. 엄마로 오래 살았는데 딸 체험을 하는 것 같다”며 감격했다.

옆에서 이를 지켜보던 마이큐는 “우리 엄마 아빠가 이런 적 없었다”며 “나영이 우리 가족의 일원이 된 건 기뻐하며 해주고 싶은 마음이 느껴졌다”고 말했다.

온라인뉴스부
가수 최백호, 70㎏→55㎏ 체중 감소…안타까운 근황 전했다

"역대급 호들갑"…'두쫀쿠' 열풍 일침한 주우재

'유부남 의사와 불륜' 간호사 "병원서 아내에 머리채 잡혀…위자료 어쩌죠"

"부모 덕?" 현대 정주영 손녀, '전참시' 출연…신우현 매니저

"뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단" 가수 아내 폭로

제니, 덱스와 함께 있는 모습 '포착'…설레는 소식 전해졌다

"택배기사로 위장 침입" 70대 노모 눈앞에서 母 지인 살해한 20대男 구속

"음주운전 3번" 고백하더니 "가슴 아파 잠 못자"…싸늘한 여론에 임성근이 단 댓글

젊은 여성에 접근하는 '스윗 영포티'…BBC도 주목한 현상

  톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…"사실상 결혼한 상태"

  전원주, '19살 연하남'과 데이트 그 후… '기쁜 소식' 알렸다

  침대 위 아내에 "스킨십 하고파 컨트롤 안돼"… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  가수 테이 "전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다"

  대상 이어 겹경사…'53세' 이상민, 재혼 9개월 만에 '좋은 소식' 알렸다

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

'골든 글로브' 레드카펫 할리우드 여신들

