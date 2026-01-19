기사 검색
“퇴폐미 뭐야” 손종원 셰프 화보에 난리

입력 :2026-01-19 15:10:42
수정 :2026-01-19 15:10:42
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


손종원 셰프가 본업인 요리만큼이나 뛰어난 비주얼이 화제다.

지난 18일 방송된 JTBC 예능프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에서는 대한민국 최고령 현역 배우 김영옥과 개성파 배우 박준면이 게스트로 출연해 냉장고를 공개했다. 이날 방송에서는 게스트들의 화보 소개에 이어 셰프 군단의 깜짝 화보가 공개되며 분위기를 달궜다.

그 중에서도 시선을 강탈한 것은 손종원 셰프의 이른바 ‘느좋’(느낌 좋은) 화보였다. 사진 속 손종원은 전문 모델 못지않은 비율과 깊이 있는 눈빛을 선보였다. 이를 본 동료 셰프들은 “질투난다”, “아이돌 아냐?”, “다리가 왜 이렇게 길어?”, “셰프계의 연예인이야”라며 격한 반응을 쏟아냈다.

평소 단정한 모습과는 180도 다른 그의 모습에 “퇴폐미 뭐야”라며 감탄을 하기도 했다. 이날 출연한 배우 박준면 역시 “너무 마음에 든다. 사인 하나만 해 달라”고 팬심을 드러냈으며, 김영옥 또한 “멋있다”며 아낌없는 칭찬을 건넸다.

화보 촬영 당시 어색하지 않았느냐는 질문에 손종원은 수줍은 듯 “어렵더라. 포즈도 팔짱 끼는 게 아니라 막 이런 느낌이라서”라고 답하며 화보 속 포즈를 즉석에서 재연해 현장을 웃음바다로 만들었다.

