‘인도 출신’ 럭키, 한국인 아내 위한 VVIP 드레스 “수입차 한 대 값”

입력 :2026-01-19 17:27:19
수정 :2026-01-19 17:27:19
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


인도 출신 사업가 겸 방송인 럭키가 고향 뉴델리에서 차원이 다른 ‘플렉스(Flex)’를 선보였다.

오는 19일 방송되는 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 지난해 9월 승무원 출신 아내와 백년가약을 맺은 럭키의 뒤늦은 신혼여행기가 전격 공개된다.

럭키는 이번 여행에서 단순한 출연자가 아닌 최고의 호스트를 자처하며 “전 사실 한국에서 제일 유명한 인도 가이드 중 하나”라고 자신감을 내비쳤다.

럭키는 아내를 위해 특별히 준비한 ‘VVIP 드레스숍’ 투어에 나섰다. 그는 “아내를 위해 친구들에게 부탁했다”며 인도 정·재계 인사들만 드나든다는 인도 톱 디자이너 VVIP 장소에 들어왔다고 밝혀 남다른 영향력을 입증했다.

내부에 들어서자마자 눈을 사로잡는 화려한 색감과 섬세한 자수의 향연이었다. 럭키는 고가의 드레스를 하나하나 살피던 중 “이건 수입차 한 대 값”이라고 설명해 놀라움을 안겼다. 인도의 전통 예복인 ‘사리’나 ‘레헹가’ 중 톱 클래스 디자이너의 작품은 수천만 원을 호가하는 것으로 알려져 있다.

드레스뿐만 아니라 아내의 눈길을 사로잡은 또 다른 것은 바로 주얼리였다. 순금 액세서리 세트를 마주한 아내는 “금 잔치다”라며 놀라움을 감추지 못했다.

럭키는 최고의 것만 해주고 싶은 신랑의 마음을 담아 가장 화려한 소품들을 추천했다.

한편 럭키는 지난해 9월 승무원 출신 한국인 아내와 결혼했다.

