기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

훈훈한 비주얼로 인기였는데…JYP 출신 연습생, 돌연 ‘커밍아웃’

입력 :2026-01-20 10:48:04
수정 :2026-01-20 10:49:09
JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치. Mnet ‘보이즈 2 플래닛’
JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치. Mnet ‘보이즈 2 플래닛’


JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치가 퀴어 연애 예능 ‘남의연애 시즌4’에 출연한다.

19일 웨이브에 따르면 타이치는 ‘남의연애 시즌4’에 합류해 진솔한 연애 서사를 보여줄 예정이다.

‘남의연애’는 성소수자들의 만남을 보여주는 연애 리얼리티 프로그램이다. 2022년 첫선을 보였다.

2005년생 일본인인 타이치는 JYP 연습생 출신으로, 2023년 JYP의 글로벌 K팝 그룹 론칭 시리즈 ‘니지 프로젝트 시즌2’에 참가해 얼굴을 알렸다.

지난해에는 Mnet 보이그룹 오디션 ‘보이즈 2 플래닛’에 참가했으나 최종 순위 33위로 탈락했다.

타이치는 훈훈한 비주얼과 안정적인 퍼포먼스로 시청자들의 주목을 받았다.

‘남의연애 시즌4’. 웨이브
‘남의연애 시즌4’. 웨이브


한편 ‘남의연애 시즌4’는 오는 23일부터 매주 금요일 2회차씩 웨이브 오리지널 콘텐츠로 독점 공개된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
타이치가 출연하는 ‘남의연애 시즌4’는 어떤 프로그램인가?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
“AI 아니라고?”…71세 女모델 비키니 사진 공개에 SNS ‘발칵’

“AI 아니라고?”…71세 女모델 비키니 사진 공개에 SNS ‘발칵’
“허락 안 받고 식기세척기 샀다고 집 부순 남편”…눈물 토로한 아내에 中 엇갈린 반응

“허락 안 받고 식기세척기 샀다고 집 부순 남편”…눈물 토로한 아내에 中 엇갈린 반응
‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”
축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박
(영상)“충동적으로” 카페서 여성들에 다가가 ‘덥석’ 만져…강제추행 30대男 구속

(영상)“충동적으로” 카페서 여성들에 다가가 ‘덥석’ 만져…강제추행 30대男 구속
“환경 생각해 썼는데 텀블러 오래 쓰면 독?” 20년 쓴 남성 사망…‘이것’ 중독

“환경 생각해 썼는데 텀블러 오래 쓰면 독?” 20년 쓴 남성 사망…‘이것’ 중독
2026년 1월 20일

2026년 1월 20일
동네 어디 사느냐가 男 ‘전립선암’ 위험 결정…“운동도 소용없어”

동네 어디 사느냐가 男 ‘전립선암’ 위험 결정…“운동도 소용없어”
지인인 척 다가가 ‘와락’, 여성 10여명 당했다…광교 ‘연쇄 성추행’ 30대男 구속기로

지인인 척 다가가 ‘와락’, 여성 10여명 당했다…광교 ‘연쇄 성추행’ 30대男 구속기로
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  3. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

  4. 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

    가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

  5. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상