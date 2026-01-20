훈훈한 비주얼로 인기였는데…JYP 출신 연습생, 돌연 ‘커밍아웃’

23세에 결혼했다 7년만에 이혼한 여배우… 쌍둥이 홀로 키우는 근황

배우 한그루(33)가 ‘싱글맘’으로서의 일상을 털어놓는다. 한그루는 고군분투하며 나 홀로 아이를 키우는 연예계 대표 ‘싱글맘’들의 동거 생활을 담은 KBS1 예능 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 첫 손님으로 오는 21일 방송에 출연한다. 작곡가 주영훈의 뮤즈로 2011년 가요계에 데뷔한 한그루는 tvN 드라마 ‘연애 말고 결혼’(2014)을 통해 배우로서도 큰 인기를 누린 바 있다. 한그루는 그러나 23세에 결혼, 쌍둥이를 출산한 후 육아에 전념하기 위해 활동을 중단해 대중의 시야에서 사라졌었다. 이후 결혼 7년 만에 이혼하며 싱글맘이 …