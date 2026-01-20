기사 검색
효연, 소녀시대 멤버들과 갈등 “내가 못 배워서…”

입력 :2026-01-20 11:21:18
수정 :2026-01-20 11:21:18
사진=유튜브 ‘동해물과 백두은혁’ 캡처
사진=유튜브 ‘동해물과 백두은혁’ 캡처


그룹 ‘소녀시대’의 멤버 효연이 활동 당시 멤버들과 겪었던 갈등 상황을 공개했다.

지난 19일 슈퍼주니어 동해와 은혁이 운영하는 유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’에는 효연이 게스트로 출연했다.

이날 효연은 ‘멤버들과 싸운 적이 있느냐’는 질문에 “우리는 진짜 안 싸우는 편이다. ‘다른 걸그룹이 정말 막 싸웠다더라’ 이런 걸 듣는다”며 팀워크에 대한 자부심을 드러냈다.

그러면서도 “싸울 수 있다고 생각한다. 어떻게 의견이 항상 같을 수가 있겠냐”며 “우리는 한 발짝 물러서서 바라보기 때문에 많이 안 싸우고 만약에 그 안에서 싸움닭 찾으라 하면 나”라고 자폭해 웃음을 안겼다.

효연이 꼽은 가장 큰 사건은 리허설 지연 사태였다. 그는 과거 용평 스키장에서 방송국으로 이동하던 중 차가 우회하는 바람에 도착이 늦어졌던 당시를 회상했다. 효연은 “나 때문에 리허설을 못 들어가는 그런 상황이 생겼다. 그러면 나 때문에 방송국이랑도 약간 사이가 안 좋아지지 않냐. 나 때문에 그런 일이 벌어졌다”며 당시 상황을 설명했다.

그는 “방송국에 미안하다 했는데 멤버들한테는 안 했다. 근데 이건 일이지 않냐. 그래서 멤버들이 화가 난 것”이라고 전했다. 이어“나는 또 눈치 없이 ‘올라가자. 파이팅해야지’ 해서 두 멤버가 와서 지금 그럴 분위기가 아닌 거 같다고 사과를 한 번 하는 게 좋을 거 같다고 했다. 그래서 사과를 했다”고 밝혔다.

이야기를 듣던 동해가 “원래 처음에 들어오자마자 미안하다고 하는 거 아니냐”고 정곡을 찌르자, 효연은 “내가 못 배워서 그렇다. 내가 잘 못했다”며 쿨하게 인정해 현장을 폭소케 했다.

한편 소녀시대는 2007년 싱글 ‘다시 만난 세계’로 데뷔했다. 데뷔 초부터 탄탄한 퍼포먼스와 팀워크로 주목받았으며, ‘Gee’, ‘소원을 말해봐’, ‘Oh!’, ‘The Boys’ 등 다수의 히트곡을 통해 국민 걸그룹으로 자리매김했다.

온라인뉴스부
