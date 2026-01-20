기사 검색
‘둘째 딸 득녀’ 조정석, 50만 유튜브 돌연 중단 선언…이유 밝혔다

입력 :2026-01-20 14:05:20
수정 :2026-01-20 14:05:20
사진=잼엔터테인먼트 제공, 유튜브 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처
사진=잼엔터테인먼트 제공, 유튜브 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처


배우 조정석이 팬들에게 아쉬운 안녕을 고했다.

조정석은 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’ 커뮤니티를 통해 정성스러운 손편지를 게시했다. 그는 “항상 영상 시청해주시고 응원해주시는 분들께 진심으로 감사드린다”며 먼저 팬들을 향한 깊은 고마움을 전했다.

편지 속에서 그는 “어느새 구독자 50만이 됐다”는 소식과 함께 “저에게 반가운 소식이 하나 더 있었고, 또 하나의 큰 행복이 찾아왔다”며 최근 둘째 딸을 얻은 기쁜 소식을 전했다.

이와 더불어 “당분간 육아로 인해 영상 업로드가 쉽지 않을 것 같아 미리 알려드리기 위해 글을 남긴다”며 유튜브 활동 중단 소식을 알렸다.

그는 “유튜브 촬영이 생각보다 크게 느껴졌고 ‘다음 영상 기다릴게요’라는 댓글들이 저에게 큰 힘이 되면서도 부담이 되더라”며 현재 상황에서 유튜브를 중단할 수밖에 없는 이유를 설명했다.

하지만 팬들의 아쉬움을 달래듯 복귀에 대한 약속도 잊지 않았다.

조정석은 “아주 잠깐만 쉬었다가 빠른 시일 내에 다시 돌아올 것”이라며 “다시 인사드릴 때쯤에는 지금과는 또 다른 이야기로 더 재미있는 영상들을 가지고 올 것 같다”고 말해 기대감을 높였다.

끝으로 “다시 인사드릴 때까지 구독 꼭 유지해달라”는 귀여운 당부도 전했다.

한편 2018년 가수 거미와 결혼한 조정석은 2020년 첫째 딸을 품에 안은 데 이어 최근 둘째 딸까지 얻었다.

온라인뉴스부
