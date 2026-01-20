기사 검색
‘환연4’ 원규·지현 효과에…5년전 ‘이 노래’ 역주행 시작

입력 :2026-01-20 14:27:18
수정 :2026-01-20 14:27:18
사지=티빙 ‘환승연애4’
사지=티빙 ‘환승연애4’


가수 카더가든이 5년 전 발표한 곡이 ‘깜짝 역주행’으로 차트를 뒤흔들고 있다.

20일 오후 2시 멜론 톱100 차트에서 카더가든의 곡 ‘그대 작은 나의 세상이 되어’는 6위에 이름을 올렸다. 아이돌 강세 속에서 발매 5년이 지난 곡이 톱6에 진입한 것은 이례적인 현상이다.

해당 곡은 카더가든이 직접 작사·작곡·편곡에 참여해 2021년 1월 발매한 EP ‘부재’의 수록곡이다. 사랑이 가장 아름답게 피어나던 찰나를 서정적으로 그려낸 이 노래는 발매 당시보다 ‘환승연애4’ 출연진인 정원규와 박지현의 서사가 공개된 이후 폭발적인 반응을 얻기 시작했다.

방송에서 정원규는 과거 연인이었던 박지현과 이 노래를 함께 즐겨 들었음을 밝혔고 직접 가사를 정성스럽게 적어 건네는 장면이 전파를 탔다. 가사를 본 박지현이 눈물을 흘리는 모습과 카더가든의 호소력 짙은 목소리가 맞물리며 시청자들의 ‘과몰입’을 유발했다.

방송 직후 순위권 밖이었던 이 곡은 이달 초부터 무서운 기세로 차트를 거슬러 올라가기 시작했다.

카더가든 역시 예상치 못한 흥행에 감격스러운 마음을 감추지 못했다. 그는 지난 17~18일 서울 올림픽홀에서 개최된 단독 콘서트 ‘블루 하트’에서 이 곡을 가창하며 관객들과 소통했다.

무대 위에서 그는 “정말 감사하다. 진짜 어떻게 말씀드려야 할지, 따로 연락 주시거나 하면 제가 보답해 드릴 수 있도록 하겠다”고 역주행의 일등공신인 출연진을 향해 재치 있는 감사 인사를 전했다.

온라인뉴스부
