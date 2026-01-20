기사 검색
“천 조각이 소릴 막겠냐” 김숙, 캠핑장 ‘애정 행각’ 민폐 커플에 분노

입력 :2026-01-20 14:55:02
수정 :2026-01-20 14:55:02
사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처
사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처


연예계의 소문난 캠핑 마니아 김숙이 일부 몰지각한 캠핑객들의 행태에 ‘사이다’ 일침을 날렸다.

김숙은 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘김숙티비’를 통해 겨울 캠핑의 매력과 함께 반드시 지켜야 할 필수 에티켓을 담은 영상을 공개했다.

그는 영상 초반부터 캠핑장의 특성을 설명하며 “캠핑장 텐트 간격이 그렇게 넓지 않다”며 “굉장히 조용하다”는 점을 거듭 강조했다.

이어 술에 취해 분위기를 망치는 이들을 향해 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 “진짜 술만 드시러 가는 분이 있는데 자제가 안 되니까 목청이 올라가고 소리가 커진다. 그건 민폐”라고 지적하며 “캠핑장 룰이니까 지켜주셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “거기서 애정 행각 하시는 분들이 있는데 텐트가 방음되는 게 아니다”라며 “이 천이 무슨 소리를 막겠냐”고 불편한 심경을 드러냈다.

그는 “밤에 조용한데 옆 텐트 코 고는 소리 다 들린다. 거기서 애정 행각 하시는 분은 진짜 모텔 가셔야 된다”며 공공장소에서의 최소한의 예의를 지킬 것을 강력히 촉구했다.

또 야생 동물에 대한 경고도 잊지 않았다.

그는 “술 먹다 보면 밖에다 음식을 펼쳐두는데 꼭 정리하셔야 된다”며 “산짐승이 내려올 수도 있다”고 조언했다. 이는 겨울철 먹이를 찾아 민가나 캠핑장까지 내려오는 멧돼지 등으로 인한 사고를 미연에 방지하기 위한 조언이다.

이날 김숙이 전한 뼈 있는 조언들은 캠핑 인구 700만 시대에 걸맞은 성숙한 시민 의식이 필요함을 다시 한번 일깨워주고 있다.

