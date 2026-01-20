“형수님과 매주 본다” 임영웅, 콘서트 대기실서 포착된 의외의 인맥

사진=김영광 인스타그램 캡처

사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처

전 국가대표 골키퍼 김영광과 아내 김은지가 가수 임영웅과의 친분을 과시했다.김영광은 20일 자신의 인스타그램에 임영웅의 콘서트 현장을 찾은 근황을 전했다. 그는 “영웅시대 건행. 대단하고 멋지고 재밌고 하고 싶은 거 다 해요”라는 진심 어린 응원과 함께 대기실에서 임영웅과 함께 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 세 사람은 환한 미소를 지으며 화기애애한 분위기다.이번 만남이 공개되면서 이들의 특별한 인연이 다시금 화제다. 앞서 김영광·김은지 부부는 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 출연해 임영웅과의 연결고리를 직접 밝힌 바 있다.당시 방송에서 김영광은 임영웅을 자신의 집으로 초대해 직접 고기를 구워 대접할 정도로 절친한 사이임을 증명했다. 영상에서 임영웅은 김은지를 향해 “형수님이랑은 매주 보는데?”라고 말해 시청자들을 깜짝 놀라게 했다.미모의 피부과 원장으로 알려진 김은지는 현재 임영웅의 피부 주치의를 맡고 있다. 최고의 무대를 위해 철저한 자기관리를 하는 임영웅이 매주 그를 찾아 피부 관리를 받고 있는 것으로 전해졌다.김영광·김은지 부부와 임영웅의 훈훈한 친분에 팬들은 따뜻한 응원을 보내고 있다.온라인뉴스부