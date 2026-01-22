기사 검색
‘7년 짝사랑 고백’ 츄, 결혼 계획 공개…“50세에 하겠다”

입력 :2026-01-22 08:11:19
수정 :2026-01-22 10:32:09
츄. 유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처
츄. 유튜브 채널 '인생84' 캡처


가수 츄가 결혼 계획을 밝혀 웃음을 안겼다.

지난 20일 인생84 유튜브 채널에는 ‘츄와 함께 기안8만대장경’이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 게스트로 출연한 츄는 기안84에게 결혼 생각이 없는지 물었다. 이에 기안84는 “해야지”라고 답하며 “너는?”이라고 되물었다.

츄는 “사실 이건 인생의 한 과정 중 하나니까”라며 머뭇거렸고, 기안84는 “네 팬이 싫어할까 봐 그렇지”라고 이야기했다.

유튜브 채널 인생84 캡처
유튜브 채널 인생84 캡처


그러자 츄는 “최대한 늦게 하겠다. 50~60살 쯤 하겠다”라며 카메라를 향해 애교 있게 말했다.

그는 “저는 팬분들이 다 결혼할 때까지 기다리겠다”고 유쾌하게 덧붙였다.

츄는 연애 가사에 대해 말하면서, 짝사랑 경험을 털어놨다.

그는 “짝사랑을 오래 했다고 화제가 된 적이 있다”며 “초등학교 때부터 중3 때까지 7년”이라고 말해 놀라움을 안겼다.

“축구하는 열정적인 모습에 반했었다”는 츄는 “저 혼자 (마음을) 알고 있었다. 학원 다닌다고 하면 따라서 다니고 몰래 힐끔힐끔 보고”라고 당시 수줍었던 마음을 밝혔다.

그는 “옛날 제 마음을 그 친구도 알더라”며 “초등학교 동창 친구가 아직도 저랑 친한데, 그 친구가 옛날에 이야기했었다더라. ‘츄가 너 언급한 거 봤어?’ 했는데 ‘봤다’면서 부끄러워했다더라”고 전했다.

츄는 “어렸을 때 이런 점을 좋아했다”고 반응을 전하자, 기안84는 “나였으면 엄청나게 생색냈을 것”이라고 해 츄를 질색하게 했다.

츄는 “그럴 애였으면 (애초에) 안 좋아했을 것”이라고도 이야기했다.

온라인뉴스
