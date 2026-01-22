‘흑백요리사2’ 천상현 셰프, 암 재발 투병 고백 “폐 두 번 절제…머리 종양도”

사진=유튜브 ‘원마이크’ 캡처

넷플릭스 요리 예능 '흑백요리사2'에 출연한 천상현 셰프가 투병 사실을 밝혔다.천상현은 지난 21일 공개된 유튜브 채널 '원마이크' 영상에 출연해 '흑백요리사2' 출연 과정을 전했다.그는 "'흑백요리사' 시즌1 때 섭외가 왔는데 몸이 아팠다. 암이 재발해 다시 수술을 해야 하는 상황이라 촬영을 못 했다"며 대중이 알지 못했던 불참 사유를 공개했다.이어 "지금은 수술하고 항암제를 먹고 있다"며 "두 번 수술을 했고 폐를 두 번 절제했다. 항암제를 하루에 하나씩 먹고 있다"고 전해 안타까움을 더했다.하지만 건강 악재는 여기서 끝이 아니었다. 그는 "머리에 종양이 하나 있는데 뇌수막종이 의심된다고 하더라"며 추가적인 치료 사실을 고백했다. 또 오랜 세월 주방의 소음에 노출된 탓에 '소음성 난청'까지 앓고 있어 대화가 원활하지 않은 상태라고 덧붙였다.천상현 셰프는 김대중 전 대통령부터 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 전 대통령에 이르기까지 20년 넘게 청와대 전담 요리사로 활동한 대한민국 요리계의 전설이다. 특히 이번 '흑백요리사2'에서는 중식의 대부 후덕죽 셰프와의 각별한 사제 인연이 공개되며 시청자들의 눈시울을 붉히기도 했다.비록 4라운드 1대1 사생전에서 스승인 후덕죽 셰프에게 패하며 지옥도를 떠났지만, 불꽃 튀는 요리 대결을 펼친 그의 모습은 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.