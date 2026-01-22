기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘박군♥’ 한영, 이혼 루머에 공개한 사진 “벌써 4년 전”

입력 :2026-01-22 10:38:35
수정 :2026-01-22 10:38:35
사진=한영 인스타그램 캡처
사진=한영 인스타그램 캡처


방송인 한영이 결혼 4주년을 앞두고 웨딩드레스 사진을 공개하며 이혼설을 정면 반박했다.

한영은 22일 자신의 인스타그램에 “벌써 4년 전이라니. 시간이 너무 빠르다”는 글과 함께 웨딩드레스 사진을 올렸다. 사진 속 그는 순백의 오프숄더 드레스로 어깨 라인이 드러나는 우아한 자태를 뽐냈다.

한영은 가수 박군과 2022년 결혼해 부부 생활을 이어오고 있다. 결혼 당시 두 사람은 8살 나이 차를 극복하며 연예계 대표 잉꼬부부로 주목받았다.

최근 온라인상에서는 이혼설·별거설·잠적설 등 각종 루머가 확산됐다. 특히 박군이 충북 괴산에서 텐트 생활을 하는 모습이 방송에 공개되면서 일부 시청자들 사이에서 ‘별거 중’이라는 오해를 불러일으켰다.

이에 박군은 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 직접 해명에 나섰다. 그는 촬영과 지방 행사 일정 때문에 “행사를 쉬겠다”는 말이 와전돼 잠적설이 생겼다고 설명했다. 이어 한영과의 관계에 대해 “아내와 아무 문제 없다”고 강조하며 루머를 일축했다.

한영 역시 결혼 생활에는 이상 없음을 분명히 하며 웨딩드레스 사진을 통해 결혼 생활이 건재함을 드러냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
한영과 박군 부부에게 최근 제기된 루머는?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
“女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

“女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男
“모은 돈 5천만원” 결혼하자던 남친, 알고 보니 재산 4억…“시험해봤다네요” 황당

“모은 돈 5천만원” 결혼하자던 남친, 알고 보니 재산 4억…“시험해봤다네요” 황당
임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소

임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소
김영철, ‘성실 아이콘’ 이유 있었다…“친형 고3 때 사망”

김영철, ‘성실 아이콘’ 이유 있었다…“친형 고3 때 사망”
‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지

‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지
명문대 나와 취업 실패한 30대, “잔소리 싫다”며 외할머니 살해… 구속기소

명문대 나와 취업 실패한 30대, “잔소리 싫다”며 외할머니 살해… 구속기소
(영상)“신생아 대롱대롱” 아기띠 메고 마라톤 풀코스 질주한 男…“아동학대” 공분

(영상)“신생아 대롱대롱” 아기띠 메고 마라톤 풀코스 질주한 男…“아동학대” 공분
“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치

“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치
23살에 임신만 5번째…“목숨 위험” 의사 경고 무시한 女 무슨 사연?

23살에 임신만 5번째…“목숨 위험” 의사 경고 무시한 女 무슨 사연?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  3. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

  4. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

  5. 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

    가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나