“왜 애를 안 낳아” 선우용녀 ‘선 넘은’ 출산 강요…결국 혼났다

배우 선우용녀. 자료 : ‘순풍 선우용녀’

배우 선우용녀가 유튜브 채널 제작진에게 “아이를 낳으라”며 출산을 강요하는 모습이 공개됐다.21일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼난 81세 선우용여의 최후’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서 선우용녀는 서울의 한 호텔에서 유튜브 채널 제작진과 신년회를 열었다. 부부 동반으로 진행된 이날 신년회는 제작진의 배우자들도 함께했다.선우용녀의 ‘출산 강요’는 총괄 PD의 아내가 등장하자 시작됐다. 해당 PD는 “이제 또 애 낳으라고 열 번 이야기하시겠다”며 선우용여의 잔소리가 시작될 것임을 짐작했고, 선우용녀는 PD의 예감이 틀리지 않았다는 듯 타박을 시작했다.선우용녀는 “지금은 자기네끼리 잘 살아서 행복하다고 하는데 나처럼 80살이 넘으면 의지할 곳은 애들”이라며 “또 누가 먼저 갈지 모르는 것”이라고 입을 열었다.선우용녀는 다른 테이블에 앉아있던 제작진 부부를 향해서도 “왜 아이가 없냐”고 물었다.“내년에 아이를 가질 계획”이라고 답한 제작진 부부에게 선우용녀는 “미안하지만 자식은 ‘내년에 가져야지, 후년에 가져야지’ 이게 안 된다. 자식 농사는 마음대로 안 된다. 하늘에서 그냥 주는 대로 해야 해”라며 임신을 권유했다.2차 장소에서도 선우용녀의 잔소리는 이어졌다. 참석한 제작진 부부 모두 아이가 없다는 사실에 선우용녀는 “개탄할 일”이라며 고개를 저었다.제작진 중 한 명은 선우용녀의 거듭되는 출산 강요에 “나한테 매일 뭐라고 하신다. ‘너네 입양은 어때?’라고 하더라”면서 “40대에 남편을 만나 아이를 내려놓게 됐다”고 털어놓았다.한 제작진은 선우용녀에게 “각자의 삶이 있다”며 제지했다. 이에 선우용여는 “나도 강요하고 싶지 않다”고 말했지만, 제작진은 “지금 되게 강요한다”고 지적했다.온라인뉴스부