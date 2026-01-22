기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김지영, 임신 7주차에 갑작스러운 낙상사고…눈물 쏟았다

입력 :2026-01-22 15:09:50
수정 :2026-01-22 15:24:21
김지영 유튜브 캡처
김지영 유튜브 캡처


연애 예능 ‘하트시그널4’ 출연자 김지영이 임신 초기 낙상 사고를 겪은 사실을 공개했다.

21일 김지영은 자신의 유튜브 채널에 임신 초기 일상을 담은 영상을 게재했다. 영상에서 그는 “임신 7주차인데, 지난 주말 계단에서 심하게 넘어져 걱정돼 병원에 왔다”고 털어놨다.

이에 담당 의사는 “자궁과 양수가 보호 역할을 해 충격이 태아에게 바로 전달되지는 않는다”며 “아기에게 큰 영향은 없을 것”이라고 설명했다.

김지영은 점점 심해지는 입덧으로 컨디션 난조를 호소하면서도 “입덧이 있다는 건 아이가 잘 자라고 있다는 신호 같아 기특하고 안심이 된다”고 말했다. 이어 “내가 누군가에게 이렇게까지 이타적이었던 적이 있나 싶다”며 임신 후 달라진 마음가짐을 전했다.

낙상 당시를 떠올리며 그는 “눈 오는 날 남편을 마중 나갔다가 계단에서 등이 갈릴 정도로 미끄러졌다”며 “놀라서 눈물이 왈칵 쏟아졌고, ‘나는 멍들어도 되니까 아이만 안전했으면 좋겠다’는 생각뿐이었다”고 말했다. 그러면서 “엉엉 울면서 ‘포비(태명) 괜찮겠지?’라고 했다”며 애틋한 마음을 드러냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김지영이 병원을 찾게 된 이유는?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
“女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

“女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男
임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소

임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소
“모은 돈 5천만원” 결혼하자던 남친, 알고 보니 재산 4억…“시험해봤다네요” 황당

“모은 돈 5천만원” 결혼하자던 남친, 알고 보니 재산 4억…“시험해봤다네요” 황당
김영철, ‘성실 아이콘’ 이유 있었다…“친형 고3 때 사망”

김영철, ‘성실 아이콘’ 이유 있었다…“친형 고3 때 사망”
“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치

“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치
‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지

‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지
“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다

“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다
명문대 나와 취업 실패한 30대, “잔소리 싫다”며 외할머니 살해… 구속기소

명문대 나와 취업 실패한 30대, “잔소리 싫다”며 외할머니 살해… 구속기소
(영상)“신생아 대롱대롱” 아기띠 메고 마라톤 풀코스 질주한 男…“아동학대” 공분

(영상)“신생아 대롱대롱” 아기띠 메고 마라톤 풀코스 질주한 男…“아동학대” 공분
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  3. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  4. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

  5. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나