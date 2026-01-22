김지영, 임신 7주차에 갑작스러운 낙상사고…눈물 쏟았다

김지영 유튜브 캡처

연애 예능 ‘하트시그널4’ 출연자 김지영이 임신 초기 낙상 사고를 겪은 사실을 공개했다.21일 김지영은 자신의 유튜브 채널에 임신 초기 일상을 담은 영상을 게재했다. 영상에서 그는 “임신 7주차인데, 지난 주말 계단에서 심하게 넘어져 걱정돼 병원에 왔다”고 털어놨다.이에 담당 의사는 “자궁과 양수가 보호 역할을 해 충격이 태아에게 바로 전달되지는 않는다”며 “아기에게 큰 영향은 없을 것”이라고 설명했다.김지영은 점점 심해지는 입덧으로 컨디션 난조를 호소하면서도 “입덧이 있다는 건 아이가 잘 자라고 있다는 신호 같아 기특하고 안심이 된다”고 말했다. 이어 “내가 누군가에게 이렇게까지 이타적이었던 적이 있나 싶다”며 임신 후 달라진 마음가짐을 전했다.낙상 당시를 떠올리며 그는 “눈 오는 날 남편을 마중 나갔다가 계단에서 등이 갈릴 정도로 미끄러졌다”며 “놀라서 눈물이 왈칵 쏟아졌고, ‘나는 멍들어도 되니까 아이만 안전했으면 좋겠다’는 생각뿐이었다”고 말했다. 그러면서 “엉엉 울면서 ‘포비(태명) 괜찮겠지?’라고 했다”며 애틋한 마음을 드러냈다.온라인뉴스부