서하얀, 남편 임창정과 밀착 스킨십…애정 가득한 근황

사진=서하얀 인스타그램 캡처

가수 임창정과 그의 아내 서하얀이 한층 더 깊어진 부부애를 과시했다.서하얀은 22일 자신의 인스타그램에 “따뜻한 물, 달콤한 잠, 뜨거운 마음 하나면 긴 겨울도 무탈하게 지나가겠죠”라는 시적인 문구와 함께 남편 임창정과 함께한 다정한 사진 한 장을 게재했다.이어 그는 “겨울은 서로를 조금 더 잘 돌봐야 하는 계절이래요, 우리 추위 속에서도 잘 살아남아요”라고 덧붙였다.공개된 사진 속 서하얀은 운전을 하는 남편 임창정 옆에서 ‘볼 하트’를 하며 애정을 드러내고 있다. 또 다른 사진에는 그가 임창정의 등을 끌어안은 채 행복한 미소를 짓고 있다.임창정과 서하얀은 2017년 18세의 나이 차이를 극복하고 결혼에 골인해 연예계에서 큰 화제를 모았다. 두 사람은 임창정과 전처 사이의 세 아들을 포함해 다섯 아들을 양육하고 있다.온라인뉴스부