제니, 화이트 재킷 속 숨겨둔 탄탄한 ‘11자 복근’

김지영, 임신 7주차에 갑작스러운 낙상사고…눈물 쏟았다

연애 예능 ‘하트시그널4’ 출연자 김지영이 임신 초기 낙상 사고를 겪은 사실을 공개했다. 21일 김지영은 자신의 유튜브 채널에 임신 초기 일상을 담은 영상을 게재했다. 영상에서 그는 “임신 7주차인데, 지난 주말 계단에서 심하게 넘어져 걱정돼 병원에 왔다”고 털어놨다. 이에 담당 의사는 “자궁과 양수가 보호 역할을 해 충격이 태아에게 바로 전달되지는 않는다”며 “아기에게 큰 영향은 없을 것”이라고 설명했다. 김지영은 점점 심해지는 입덧으로 컨디션 난조를 호소하면서도 “입덧이 있다는 건 아이가 잘 자라고 있다는 신호 같아 기특하고 …