제니, 화이트 재킷 속 숨겨둔 탄탄한 ‘11자 복근’

입력 :2026-01-22 17:23:26
수정 :2026-01-22 17:23:26
사진=제니 인스타그램 캡처
사진=제니 인스타그램 캡처


블랙핑크 제니가 컴백을 앞두고 독보적인 아우라를 발산했다.

제니는 22일 자신의 인스타그램에 글로벌 앰배서더로 활동 중인 명품 브랜드 샤넬과 함께한 최신 화보와 비하인드 컷을 공개했다.

공개된 사진 속 제니는 화이트 민소매 상의를 완벽하게 소화하며 카메라를 응시하고 있다. 우아하면서도 특유의 고혹적인 표정으로 분위기를 압도하는 화보장인다운 면모를 보였다.

특히 짧은 크롭티 위에 화이트 재킷을 걸친 스타일링에서 살짝 드러난 탄탄한 11자 복근이 시선을 강탈했다. 군살 하나 없는 슬림하면서도 건강미 넘치는 몸매가 철저한 자기관리를 짐작하게 한다.

한편 제니가 속한 그룹 블랙핑크는 오는 2월 27일 오후 2시, 전 세계 동시 미니 3집 ‘데드라인’(DEADLINE)을 발매하고 가요계에 복귀한다. 지난 2022년 발매한 정규 2집 ‘본 핑크’(BORN PINK) 이후 무려 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 컴백이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
