기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

-27kg 풍자, 다이어트 후 ‘몰라보게 예뻐진 근황’

입력 :2026-01-22 17:53:30
수정 :2026-01-22 17:53:30
사진=풍자 인스타그램 캡처
사진=풍자 인스타그램 캡처


방송인 풍자가 최근 다이어트에 성공해 확 달라진 모습을 공개하며 화제를 모으고 있다.

풍자는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 배우 선우용여와 찍은 사진을 공개하며 근황을 전했다. 사진 속 그는 최근 27kg 감량 후 몰라보게 슬림해진 비주얼로 시선을 끈다.

공개된 사진에서 풍자는 선우용여와 나란히 앉아 작은 얼굴과 뚜렷해진 이목구비를 과시하며 예뻐진 모습으로 등장했다. 이전보다 선명한 ‘브이라인’ 턱선과 슬림해진 체형이 눈에 띈다.

그는 선우용여의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 “열심히 빼고 있다”고 다이어트 근황을 전했다. 선우용여가 “더 예뻐졌다”고 감탄하자 풍자는 “저도 이제 시집갈 준비해야죠”라고 답해 웃음을 자아냈다.

풍자는 다이어트를 선언한 이후 꾸준한 식단과 운동으로 체중 감량에 성공했다.

누리꾼들은 풍자의 변화에 대해 “살이 더 빠져서 알아보기 힘들 정도”, “다이어트가 최고의 성형 같다”는 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
풍자가 최근 감량에 성공한 체중은 얼마인가?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소

임성근, ‘전과 6범’ 인정… “가족 욕 멈춰달라” 눈물로 호소
“모은 돈 5천만원” 결혼하자던 남친, 알고 보니 재산 4억…“시험해봤다네요” 황당

“모은 돈 5천만원” 결혼하자던 남친, 알고 보니 재산 4억…“시험해봤다네요” 황당
“女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

“女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男
김영철, ‘성실 아이콘’ 이유 있었다…“친형 고3 때 사망”

김영철, ‘성실 아이콘’ 이유 있었다…“친형 고3 때 사망”
“왜 애를 안 낳아” 선우용녀 ‘선 넘은’ 출산 강요…결국 혼났다

“왜 애를 안 낳아” 선우용녀 ‘선 넘은’ 출산 강요…결국 혼났다
“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다

“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다
‘미혼’ 이국주, 男아이돌 출신 집으로 불렀다… 연하남 누구?

‘미혼’ 이국주, 男아이돌 출신 집으로 불렀다… 연하남 누구?
“폐업할 뻔 했던 ‘팔선’, 故 이병철 회장이…” 후덕죽, 특별한 인연 공개

“폐업할 뻔 했던 ‘팔선’, 故 이병철 회장이…” 후덕죽, 특별한 인연 공개
“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치

“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  3. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  4. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

  5. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나