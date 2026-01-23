기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

입력 :2026-01-23 09:08:07
수정 :2026-01-23 09:08:07
송지은 인스타그램
송지은 인스타그램


그룹 시크릿 출신 가수 겸 배우 송지은이 남편 박위를 향한 애정을 드러냈다.

송지은은 지난 22일 자신의 인스타그램에 “남편 멋지다”라는 글과 함께 사진을 공개했다. 사진 속 박위는 두 발로 서 있는 모습으로 눈길을 끌었다.

박위는 2014년 건물 추락 사고로 하반신 마비 진단을 받은 바 있다. 이후 재활 치료를 이어오며 보조 기기의 도움을 받아 움직여 왔으며, 사고 이후 약 12년 만에 홀로 서는 모습으로 감동을 전했다.

이를 본 네티즌들은 “기적 같은 순간” “두 분 모두 대단하다” “진심으로 응원한다” 등의 반응을 보였다.

한편 박위와 송지은은 지난 2024년 10월 결혼했다. 두 사람은 각자의 자리에서 활동을 이어가며 서로에 대한 지지와 응원을 아끼지 않고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박위가 홀로 서는 모습을 보인 것은 사고 후 얼마만인가?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
“왜 애를 안 낳아” 선우용녀 ‘선 넘은’ 출산 강요…결국 혼났다

“왜 애를 안 낳아” 선우용녀 ‘선 넘은’ 출산 강요…결국 혼났다
‘미혼’ 이국주, 男아이돌 출신 집으로 불렀다… 연하남 누구?

‘미혼’ 이국주, 男아이돌 출신 집으로 불렀다… 연하남 누구?
“폐업할 뻔 했던 ‘팔선’, 故 이병철 회장이…” 후덕죽, 특별한 인연 공개

“폐업할 뻔 했던 ‘팔선’, 故 이병철 회장이…” 후덕죽, 특별한 인연 공개
“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다

“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다
200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란

200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란
“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치

“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치
‘무정자증’ 남편과 합의해 정자 기증받았는데…“친자식 아냐” 소송, 무슨 일?

‘무정자증’ 남편과 합의해 정자 기증받았는데…“친자식 아냐” 소송, 무슨 일?
인도 공항직원, 한국인 여성 더듬고 “고마워”…전격 체포

인도 공항직원, 한국인 여성 더듬고 “고마워”…전격 체포
빵돌·빵순이 ‘희소식’…“빵 먹고 살 안 찌려면 ○○에 12시간 넣으세요”

빵돌·빵순이 ‘희소식’…“빵 먹고 살 안 찌려면 ○○에 12시간 넣으세요”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

  4. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

  5. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나