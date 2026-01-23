손연재, 새해 임신 계획 “딸 낳을 수 있을까”

사진=손연재 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 손연재가 2026년 새해 계획으로 밝힌 것은? 둘째 임신 첫째 임신

전 리듬체조 국가대표 손연재가 2026년 새해 계획으로 둘째 임신 계획을 밝혀 화제다.지난 22일 손연재는 자신의 유튜브 채널에서 ‘새해 목표를 적어 달라’는 구독자 요청에 답했다. 그는 첫 번째로 ‘2㎏ 증량’이라고 적으며 단순 체중 증가가 아니라 근육 증가에 초점을 맞춘 목표라고 설명했다. 그는 “살만 찌면 안 되고 근육을 키운다는 의미다. 근육이 있어야 한다”고 강조했다.두 번째로 손연재는 수영을 올해의 목표로 삼았다. 그는 과거 첫 임신 당시 수영이 몸에 매우 좋았다고 회상하며 “임산부에게 진짜 좋은 운동인 것 같다. 무게를 싣지 않고 할 수 있는 운동 중 최고”라고 말했다.마지막으로 손연재가 적은 목표는 “둘째 임신”이었다. 그는 슬하의 아들 준연에게 “엄마 딸 낳을 수 있을까, 준연이 오빠 될 수 있을까. 진짜 궁금하다”라고 말해 딸을 바라는 마음을 전했다.손연재는 2022년 9세 연상인 금융인과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 그는 출산 후에도 리듬체조 꿈나무 양성을 위한 재능 기부와 스튜디오 운영을 병행하고 있으며 개인 채널을 통해 ‘워킹맘’의 일상을 전하고 있다.온라인뉴스부