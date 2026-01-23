기사 검색
‘이혼’ 홍진경, 전 남편과 오붓한 식사 포착…“이래도 돼?”

입력 :2026-01-23 10:35:03
수정 :2026-01-23 10:35:03
사진=유튜브 ‘공부왕찐천재’ 캡처
사진=유튜브 ‘공부왕찐천재’ 캡처


모델 출신 방송인 홍진경이 이혼한 전 남편과 화기애애한 사진을 공개했다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 홍진경이 절친한 배우 이수혁을 만나기 위해 외출을 준비하는 일상이 공개됐다.

촬영을 위해 홍진경의 자택을 방문한 PD는 “집이 점점 절이 돼 간다”며 “거미줄도 있더라”라고 폭로해 시작부터 웃음을 안겼다.

이날 영상의 백미는 홍진경이 조심스럽게 꺼내 든 딸 라엘의 성장 앨범이었다. 앨범에는 라엘의 어린 시절부터 현재까지의 소중한 기록이 빼곡히 담겨 있었다. 홍진경은 “이 정도는 보여줘도 괜찮다”며 추억에 젖은 모습으로 사진을 한 장 한 장 넘겼다.

그러던 중 앨범 속에서 전 남편과 함께한 흔적이 포착되자 PD는 깜짝 놀라 질문을 쏟아냈다. 그는 앨범 속 화기애애한 분위기를 보고 “(전 남편과) 같이 밥을 먹냐”고 놀라며 “이혼한 커플이 이렇게 밥을 먹어도 되는 거냐”며 세간의 시선을 대변하는 듯한 의문을 제기했다.

이에 홍진경은 당황한 기색 없이 ‘할리우드식 쿨함’을 보였다.

이어 외출을 위한 스타일링을 마친 후 “오늘 수혁이 만나서 쇼핑하고 맥주 한 잔 하려고 한다”며 ‘돌싱 라이프’를 즐기는 모습을 보여줬다.

온라인뉴스부
