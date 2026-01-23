기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

입력 :2026-01-23 13:06:55
수정 :2026-01-23 13:06:55
코요테 멤버 신지와 예비신랑 문원.
코요테 멤버 신지와 예비신랑 문원.


그룹 코요태 멤버 신지가 예비신랑 문원과의 달콤한 일상을 공개했다.

신지는 지난 21일 자신의 유튜브 채널 ‘어떤신지?!?’에 문원과 사이판으로 여행을 떠난 모습을 담은 영상을 올렸다.

신지는 호텔에서 여유를 즐긴 뒤 스태프들과 함께 바비큐 파티를 즐겼다. 다음 날 신지 일행은 렌터카를 타고 사이판 북부 투어에 나섰다.

관광 명소들을 돌아본 신지는 “남는 건 사진이다”라며 사진 촬영에 여념이 없었다. 남자 매니저와 함께 다정하게 사진을 찍는 신지에게 문원은 “자기야 좀 떨어져 줘라”며 질투심을 드러내 웃음을 자아냈다.

문원이 툴툴대자 신지는 결국 문원과 함께 사진을 찍었다. 신지는 문원을 두 팔로 끌어안고 “웨딩화보 찍을 때 이렇게 찍는다. 무조건 서로를 바라보라고 한다”며 너스레를 떨었다. 이에 문원은 “엉덩이 좀 그만 만져라”며 농담해 폭소를 자아냈다.

신지는 지난해 7세 연하 가수 문원과의 결혼을 발표했다. 두 사람은 올해 결혼식을 올릴 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
신지가 예비신랑 문원과 함께 여행한 곳은 어디인가?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다

“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다
94세 맞아? “얼굴엔 윤기”… 이용식 장모, 놀라운 동안 비결 밝혔다

94세 맞아? “얼굴엔 윤기”… 이용식 장모, 놀라운 동안 비결 밝혔다
‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”
200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란

200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란
임성근 논란에 방송 취소…‘윤주모’ SNS에 남긴 한마디

임성근 논란에 방송 취소…‘윤주모’ SNS에 남긴 한마디
강화도 장어집으로 200억 탈세? 광고계 차은우 ‘손절’ 시작됐다

강화도 장어집으로 200억 탈세? 광고계 차은우 ‘손절’ 시작됐다
인도 공항직원, 한국인 여성 더듬고 “고마워”…전격 체포

인도 공항직원, 한국인 여성 더듬고 “고마워”…전격 체포
‘전 남편 78억 빚’ 갚는 정선희…사별 18년 지나 말하는 결혼

‘전 남편 78억 빚’ 갚는 정선희…사별 18년 지나 말하는 결혼
빵돌·빵순이 ‘희소식’…“빵 먹고 살 안 찌려면 ○○에 12시간 넣으세요”

빵돌·빵순이 ‘희소식’…“빵 먹고 살 안 찌려면 ○○에 12시간 넣으세요”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

  4. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

  5. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나