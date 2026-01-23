기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

입력 :2026-01-23 13:24:33
수정 :2026-01-23 13:24:33
박나래.<br>MBC 제공
박나래.
MBC 제공


방송 활동을 잠정 중단한 박나래의 근황이 전해졌다. 전 매니저와의 갈등 이후 취재진 앞에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음이다.

23일 일간스포츠에 따르면 박나래는 지난 21일 서울 도심에 위치한 한 전통주 양조 교육기관 앞에서 박나래가 포착됐다. 당시 박나래는 마스크를 착용한 채 양털 코트와 벙거지 모자를 눌러쓰고 조용히 이동했다. 그의 곁에는 지인으로 알려진 한 남성이 동행했다.

박나래는 취재진과 짧게 인사를 나눈 뒤 “수업이 있어서 왔다. 곧 시작해서 바로 들어가야 한다”고 말했다. 무엇을 배우고 있느냐는 질문에는 웃으며 “뭐라도 해야죠”라고 답했다. 다만 전 매니저를 상대로 제기한 횡령 고소와 관련한 현안에 대해서는 말을 아꼈다.

박나래가 찾은 이 학원은 막걸리와 동동주 등 전통주를 비롯해 다양한 주류의 양조 기술을 가르치는 교육기관으로, 입문부터 심화 과정까지 단계별 수업이 운영된다. 박나래는 이곳에서 막걸리 제조 강의를 수강 중인 것으로 전해졌다.

동행한 지인은 “박나래가 정서적으로 힘든 시기를 보내고 있다”며 “집중할 수 있는 무언가가 필요해 신중하게 선택한 것이 공부”라고 설명했다. 이어 “향후 경찰 조사에도 성실히 임하기 위해 준비하고 있다”고 덧붙였다.

박나래는 이날 약 1시간 30분가량 수업을 마친 뒤 지인과 함께 조용히 귀가했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박나래가 방송 활동을 중단한 이유는?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다

“엄마한텐 쉿” 6살 딸 수년간 성폭행한 50대男… 징역 5년 더 늘었다
94세 맞아? “얼굴엔 윤기”… 이용식 장모, 놀라운 동안 비결 밝혔다

94세 맞아? “얼굴엔 윤기”… 이용식 장모, 놀라운 동안 비결 밝혔다
‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”
200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란

200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란
임성근 논란에 방송 취소…‘윤주모’ SNS에 남긴 한마디

임성근 논란에 방송 취소…‘윤주모’ SNS에 남긴 한마디
강화도 장어집으로 200억 탈세? 광고계 차은우 ‘손절’ 시작됐다

강화도 장어집으로 200억 탈세? 광고계 차은우 ‘손절’ 시작됐다
인도 공항직원, 한국인 여성 더듬고 “고마워”…전격 체포

인도 공항직원, 한국인 여성 더듬고 “고마워”…전격 체포
‘전 남편 78억 빚’ 갚는 정선희…사별 18년 지나 말하는 결혼

‘전 남편 78억 빚’ 갚는 정선희…사별 18년 지나 말하는 결혼
빵돌·빵순이 ‘희소식’…“빵 먹고 살 안 찌려면 ○○에 12시간 넣으세요”

빵돌·빵순이 ‘희소식’…“빵 먹고 살 안 찌려면 ○○에 12시간 넣으세요”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

  4. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

  5. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나