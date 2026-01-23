기사 검색
29기 광수, ‘나솔’ 방송 끝나자 열애 공개…“연하와 연애 중”

입력 :2026-01-23 15:30:39
수정 :2026-01-23 15:30:39
사진=SBS Plus·ENA ‘나는 솔로’ 캡처
사진=SBS Plus·ENA ‘나는 솔로’ 캡처


연애 예능 ‘나는 솔로’ 29기 광수가 최종회 방송 이후 진행된 라이브 방송을 통해 현재 연애 중임을 직접 인정했다.

지난 21일 SBS Plus·ENA에서 ‘나는 솔로’ 29기 최종회가 전파를 탄 가운데 방송 직후 유튜브 채널 촌장엔터테인먼트TV에서는 출연진이 함께하는 라이브 방송이 진행됐다.

이 자리에서 광수는 자신의 연애 상태를 묻는 질문에 “저는 솔로가 아니다”라고 답해 이목을 집중시켰다.

그는 방송 이후 달라진 일상에 대해서도 상세히 털어놨다. 광수는 “방송에 나간 후 지인들에게 DM(다이렉트 메시지)이 많이 오더라”며 “진료실에 등기 우편이 와서 어머니들이 연락처를 보내달라고 하신 경우도 있는데, 제 개인 연락처를 알려드리기 어려워서 못 보내드렸다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

현재 연인과의 인연에 대해서도 솔직한 이야기가 이어졌다. 그는 “저에게 온 DM을 다 거절하다가 한창 힘들 때 ‘저의 좋은 면을 봤다’면서 DM을 주신 분이 있어 그분과 서로 알아가는 중이다. 이번엔 착각이 아니다”라며 의미심장한 미소를 지었다.

향후 연애 계획에 대해서는 “큰 문제가 없다면 밖에서 잘 만나려고 한다”고 밝힌 뒤 “제가 이 프로그램에 나와서 연상 누나 분들은 너무 매력적인 분들을 많이 만나서 다른 연상 분들은 눈에 차지 않는다. 연하를 만나겠다”고 덧붙여 현재 교제 중인 상대가 연하임을 암시했다.

한편 같은 라이브 방송에서 29기 영수와 최종 커플이 된 옥순은 “저와 영수 님은 보시다시피 최종 커플이 돼서 지금 만난 지 120일 정도 됐다. 잘 만나고 있다”고 근황을 전했다. 이어 영철과 정숙은 오는 4월 결혼식을 앞두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”
94세 맞아? “얼굴엔 윤기”… 이용식 장모, 놀라운 동안 비결 밝혔다

94세 맞아? “얼굴엔 윤기”… 이용식 장모, 놀라운 동안 비결 밝혔다
임성근 논란에 방송 취소…‘윤주모’ SNS에 남긴 한마디

임성근 논란에 방송 취소…‘윤주모’ SNS에 남긴 한마디
200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란

200만원짜리 캐리어 터졌는데…제주항공 ‘달랑 2만원’ 보상 논란
강화도 장어집으로 200억 탈세? 광고계 차은우 ‘손절’ 시작됐다

강화도 장어집으로 200억 탈세? 광고계 차은우 ‘손절’ 시작됐다
술 취해 아내 가슴에 돈 꽂은 남편…“이혼하고 싶습니다”

술 취해 아내 가슴에 돈 꽂은 남편…“이혼하고 싶습니다”
박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’
“엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

“엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
‘전 남편 78억 빚’ 갚는 정선희…사별 18년 지나 말하는 결혼

‘전 남편 78억 빚’ 갚는 정선희…사별 18년 지나 말하는 결혼
Weekly Best

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나