“예약만 400만 장 돌파”…BTS, 컴백 전부터 기록 갈아치웠다

입력 :2026-01-23 15:43:27
수정 :2026-01-23 15:43:27
방탄소년단(BTS)
방탄소년단(BTS)


방탄소년단(BTS)이 완전체 컴백을 앞두고 선주문량만으로 또 하나의 역사를 쓰고 있다.

23일 앨범 유통사 YG플러스에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 지난 22일 기준 선주문량 406만 장을 기록했다. 이는 지난 16일 예약 판매를 시작한 이후 불과 일주일 만에 달성한 수치다.

이번 기록은 방탄소년단의 누적 최다 판매 앨범으로 꼽히는 정규 4집 ‘맵 오브 더 소울 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)의 초기 성적을 뛰어넘는다. 해당 앨범은 2020년 예약 판매 당시 일주일 만에 선주문량 342만 장을 기록했고, 이후 누적 판매량 500만 장을 돌파하며 메가 히트를 기록했다.

신보 ‘아리랑’은 이보다 훨씬 빠른 속도로 선주문량을 끌어올리고 있어 최종 판매량에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다.

앨범 발매까지 아직 약 두 달이 남아 있어 예약 판매 종료 시점까지 얼마나 더 기록을 끌어올릴지에 업계의 관심이 쏠리고 있다.

방탄소년단의 컴백을 향한 열기는 각종 지표에서도 뚜렷하게 나타난다. 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서는 새 앨범 발매와 월드투어 개최 소식이 전해진 이후 멤버십 가입자 수가 약 3배 가까이 급증했다.

또 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 신보 사전 저장(Pre-save) 시작 이틀 만에 100만 회를 넘겼고, 4일 만에 200만 회를 돌파하며 가파른 상승세를 보이고 있다.

이 같은 추세 속에서 방탄소년단이 테일러 스위프트(Taylor Swift)가 정규 12집으로 세운 역대 최다 프리세이브 기록을 넘어설 수 있을지에도 관심이 모아진다.

한편 ‘아리랑’은 방탄소년단이 약 3년 9개월 만에 완전체로 선보이는 새 앨범으로 오는 3월 20일 오후 1시 전 세계 동시 발매된다.

