기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

126억에 사서 ‘300억’ 됐다… 고소영, 한남동 빌딩 앞에서 ‘함박웃음’

입력 :2026-01-24 11:23:45
수정 :2026-01-24 11:23:45
고소영
고소영


배우 고소영이 300억원대 한남동 빌딩을 자랑했다.

고소영은 지난 23일 자신의 유튜브 채널에서 “우리 건물 잘 있네”라며 “너무 예뻐. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않아? 유럽 느낌의 디자인이 너무 예쁘다. 효자야 안녕”이라고 인사했다.

“한남동 뒷골목에 재미있는 곳이 많다. 번아웃 올 때 아이디어를 얻거나 새로운 거를 보고 싶을 때 시장조사 하러 많이 나온다”고 했다.

고소영 남편인 배우 장동건은 2011년 6월 이 건물을 126억원에 매입했다. 지하 2층~지상 5층 규모(대지면적은 약 330.6㎡, 약 100평)다. 매입 당시 약 40억원 대출을 받았다. 장동건은 이전 소유주가 2009년 84억5000만원에 사들였을 때보다 41억5000만원 가량 높게 매입했으나, 2019년 고급 주택단지 나인원 한남이 입주하면서 임대료가 크게 올랐다. 지난해 기준 약 300억원으로 추정, 14년만에 시세차익 174억원이 예상됐다.


뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장동건이 한남동 빌딩을 매입한 연도는?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’
“엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

“엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
술 취해 아내 가슴에 돈 꽂은 남편…“이혼하고 싶습니다”

술 취해 아내 가슴에 돈 꽂은 남편…“이혼하고 싶습니다”
“시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

“시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니
황영웅 3년만 복귀 무산… “간절하다” 했지만 강진청자축제 무대 ‘재검토’

황영웅 3년만 복귀 무산… “간절하다” 했지만 강진청자축제 무대 ‘재검토’
日 중의원 출마 선언한 25세 女 아이돌…‘극우’ 정당 소속?

日 중의원 출마 선언한 25세 女 아이돌…‘극우’ 정당 소속?
망치로 여중생 폭행 ‘살인미수’ 소년범, “지적장애” 호소하더니…징역형 파기환송

망치로 여중생 폭행 ‘살인미수’ 소년범, “지적장애” 호소하더니…징역형 파기환송
“돈 달라” 85세 아버지에 또 주먹 휘두른 아들…철창신세

“돈 달라” 85세 아버지에 또 주먹 휘두른 아들…철창신세
정은혜♥조영남, 결혼 8개월 만에 갈등 표출 “대화 안 한다”

정은혜♥조영남, 결혼 8개월 만에 갈등 표출 “대화 안 한다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

  4. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  5. “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

    “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나