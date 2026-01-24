기사 검색
‘신세계 외손녀’ 애니, 반려견과 나란히 누워 ‘소탈한 생일’ 포착

입력 :2026-01-24 17:32:43
수정 :2026-01-24 17:32:43
애니 인스타그램 캡처
혼성그룹 ‘올데이 프로젝트’ 멤버 애니(본명 문서윤)가 일상을 공개했다.

애니는 23일 자신의 소셜미디어에 반려견과 함께 찍은 사진을 올리고 “24”라는 문구를 덧붙였다. 이날 생일을 맞은 애니가 나이를 언급한 것으로 해석된다.

사진에서 애니는 블랙 후드 차림으로 반려견과 나란히 누워 편안한 분위기를 자아냈다.

애니 인스타그램 캡처
‘꾸안꾸’(꾸민 듯 안 꾸민 듯) 스타일에 자연스러운 표정이 더해지며 시선을 끌었다.

애니는 신세계그룹 정유경 회장의 장녀이자 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀로 알려져 데뷔 전부터 화제를 모았다.

올데이 프로젝트는 더블랙레이블 소속 5인조 혼성그룹으로, 2025년 6월 싱글 ‘페이머스(FAMOUS)’로 데뷔했다.

애니는 미국 컬럼비아대학교 재학 중으로, 최근 휴학을 마치고 복학해 학업을 병행하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

뉴시스
