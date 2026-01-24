기사 검색
한지민, 파격 뒤태 노출 ‘반전 섹시미’

입력 :2026-01-24 09:17:26
수정 :2026-01-24 10:20:29
한지민.
마리끌레르 인스타그램
한지민.
마리끌레르 인스타그램


배우 한지민이 그동안 본 적 없는 과감한 패션으로 반전 매력을 선사했다.

지난 23일 패션 매거진 ‘마리끌레르’는 공식 SNS 채널을 통해 “공개를 약 한 달 앞둔 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’으로 돌아올 배우 한지민을 만났다”는 글과 함께 최신 화보 컷을 공개했다.

공개된 사진 속 한지민은 단아한 이미지와는 상반되는 파격적인 스타일링을 선보였다. 특히 등을 완전히 노출한 블랙 홀터넥 드레스를 입은 컷에서는 군살 하나 없는 슬림한 뒤태와 고혹적인 아우라를 뿜어내 감탄을 자아냈다. 머리를 깔끔하게 올린 ‘업스타일’ 헤어는 그녀의 목선과 어깨 라인을 더욱 돋보이게 하며 감각적인 분위기를 배가시켰다.

한지민.
마리끌레르 인스타그램
한지민.
마리끌레르 인스타그램


또 다른 사진에서는 어깨 라인이 드러나는 오프숄더 드레스를 완벽하게 소화, 특유의 우아하면서도 치명적인 섹시미를 드러내 시선을 사로잡았다. 사진을 접한 팬들은 “역시 한지민, 리즈 갱신이다”, “드라마 캐릭터가 벌써부터 궁금해진다”, “반전 매력에 눈을 뗄 수 없다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

한편 한지민은 오는 2월 28일 처음 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’을 통해 안방극장에 복귀한다.

온라인뉴스부
