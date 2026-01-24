기사 검색
스타요즘

[포토] 홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’

입력 :2026-01-24 16:42:41
수정 :2026-01-24 16:42:41
가수 홍진영이 저렴한 가격의 수영복도 명품처럼 소화하며 압도적인 비주얼을 자랑했다.

홍진영은 24일 자신의 인스타그램을 통해 파타야 공연 중 즐긴 여유로운 일상을 공개했다. “쇼핑몰 득템”이라며 직접 구매한 수영복 가격(1만 6800원)을 당당히 밝힌 그녀는, 군살 하나 없는 탄탄한 보디라인과 볼륨감을 드러내며 ‘자기관리 끝판왕’다운 면모를 보였다.

평소에도 팬들과 격식 없이 소통해온 홍진영은 이번에도 “사진과 실물이 다를 수 있다”는 재치 있는 문구를 덧붙이며 특유의 ‘비타민 매력’을 발산했다.

한편 홍진영은 SNS를 통해 음악 활동 소식 및 일상을 꾸준히 전하며 팬들과 소통하고 있다. 최근에서 파타야에서 공연도 가졌다.

온라인뉴스부
