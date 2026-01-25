기사 검색
도경수 “절친 김우빈 축의금 액수는…” 결혼식 비하인드 밝혔다

입력 :2026-01-25 11:08:31
수정 :2026-01-25 11:08:31
유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처
유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처


그룹 엑소의 멤버이자 배우로 활동 중인 디오(도경수)가 배우 김우빈·신민아 결혼식에서 축가를 부를 예정이었다고 밝혔다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘할명수’에는 정규 8집 ‘리버스’(REVERXE)로 돌아온 그룹 엑소의 수호, 찬열, 카이, 디오, 세훈과 ‘명수상사’ 콘셉트로 함께한 영상이 올라왔다.

박명수는 디오에게 “김우빈 결혼식 축의금 얼마 했대요?”라고 질문하며 “10만원대입니까, 100만원대입니까”라고 추궁했다.

이에 디오가 “100만원대”라고 고백하며 당시 축가가 예정돼 있었다고 했다.

유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처
유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처


유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처
유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처


솔로곡 ‘팝콘’을 부르려고 했다는 디오는 이날 즉석에서 ‘팝콘’을 부르며 감미로운 목소리를 뽐냈다.

김우빈과 도경수는 연예계에서 각별한 친분으로 알려진 사이다.

도경수는 결혼식 참석과 함께 축가도 준비했으나, 같은 날 ‘멜론뮤직어워드’ 일정이 겹치면서 엑소 멤버들과 시상식 무대에 오른 것으로 알려졌다.

다만 도경수는 바쁜 일정에도 결혼식 시작 전 식장을 잠시 찾아 축하 인사를 전한 것으로 전해졌다.

현장에는 약 5분가량 머문 것으로 알려지며 온라인에서 화제를 모았다.

김우빈과 신민아는 지난해 12월 20일 서울 중구 신라호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
