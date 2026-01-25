기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘35세’ 차주영, 건강 적신호…“더 이상 수술 미룰 수 없어” 활동 중단

입력 :2026-01-25 15:21:16
수정 :2026-01-25 15:21:16
배우 차주영. 인스타그램 캡처
배우 차주영. 인스타그램 캡처


배우 차주영(35)이 건강 문제로 활동을 중단한다.

25일 업계에 따르면 소속사 고스트스튜디오는 공식 채널을 통해 “차주영은 건강상의 사유로 예정되어 있던 공식 일정 및 일부 활동에 당분간 참석하지 못하게 됐다”고 밝혔다.

소속사는 “차주영은 장기간 지속된 반복적인 비출혈(코피) 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진의 소견에 따라 더 이상 미루기 어려운 이비인후과 수술을 진행하게 됐다”고 설명했다.

그러면서 “현재는 수술 후 회복 및 경과 관찰이 필요한 단계로, 회복 기간 동안 작품 홍보 활동을 포함한 공식 일정 참여가 어려운 점 너른 양해 부탁드린다”고 전했다.

이어 “불가피한 일정 조정으로 관계자 및 여러분께 심려를 끼쳐드리게 되어 송구스럽게 생각하며, 차주영의 안정적인 회복을 위해 당사는 최선을 다해 지원하고 충분한 치료 후 건강한 모습으로 다시 인사드리겠다”고 덧붙였다.

차주영은 영화 ‘시스터’ 개봉을 앞두고 있으나, 이번 건강 문제로 인해 관련 홍보 일정에는 참석하지 못하게 됐다. 그가 출연한 지니TV 드라마 ‘클라이맥스’도 연내 방송 예정이다.

‘시스터’는 거액의 몸값을 노리고 언니를 납치한 해란(정지소)과 모든 것을 계획한 태수(이수혁), 그리고 이를 벗어나려 극한의 사투를 펼치는 인질 소진(차주영) 사이에 감춰진 진실을 파헤치는 납치 스릴러다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
차주영이 활동을 중단한 이유는?
인기기사
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
“홀딱 벗고 손으로 ‘그곳’ 만져” 女기사 택시서 음란행위 한 남성…‘충격’ 장면

“홀딱 벗고 손으로 ‘그곳’ 만져” 女기사 택시서 음란행위 한 남성…‘충격’ 장면
이지혜 “숙주는 남편…무서웠다” 두 딸과 119에 요청, 무슨 일?

이지혜 “숙주는 남편…무서웠다” 두 딸과 119에 요청, 무슨 일?
“차은우 자주 방문, 안 비밀” 부모님 장어집 홍보도 논란

“차은우 자주 방문, 안 비밀” 부모님 장어집 홍보도 논란
“다 죽어야 돼” 길거리서 흉기 휘두르고 친자매 스토킹한 40대女

“다 죽어야 돼” 길거리서 흉기 휘두르고 친자매 스토킹한 40대女
90대母 때려 숨지게 한 딸, 살해 혐의 긴급 체포…얼굴·몸에 ‘멍자국’

90대母 때려 숨지게 한 딸, 살해 혐의 긴급 체포…얼굴·몸에 ‘멍자국’
도경수 “절친 김우빈 축의금 액수는…” 결혼식 비하인드 밝혔다

도경수 “절친 김우빈 축의금 액수는…” 결혼식 비하인드 밝혔다
“남편♥내연녀 존중해요” 매일 사과 영상 올리는 아내…이유 있었다

“남편♥내연녀 존중해요” 매일 사과 영상 올리는 아내…이유 있었다
“뉴진스 민지 닮아” 김종민도 깜짝…KCM, ♥9살 연하 아내·두 딸 최초 공개

“뉴진스 민지 닮아” 김종민도 깜짝…KCM, ♥9살 연하 아내·두 딸 최초 공개
한국, ‘10명’에 치욕패 흑역사…“김상식 ‘흑마술’ 부렸다” 베트남은 열광

한국, ‘10명’에 치욕패 흑역사…“김상식 ‘흑마술’ 부렸다” 베트남은 열광
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  4. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  5. “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

    “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나