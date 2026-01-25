기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제

입력 :2026-01-25 16:19:16
수정 :2026-01-25 16:19:16
유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처
유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처


배우 권상우·손태영 부부가 아들 룩희의 ‘헌팅’ 에피소드를 전했다.

24일 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’에는 ‘번호 따인 아들? 한국 맛집 도장깨기 하고 간 손태영의 알찬 vlog’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 손태영과 권상우는 미국으로 돌아가기 전 지인과 브런치를 즐기며 근황을 나눴다.

손태영은 “룩희는 계속 나가 있다. 친구 만나고”라며 아이들의 바쁜 일정을 전했고, 권상우는 “아침에 일어나서 보려고 하면 없다. 아침 일찍 나가서 저녁 늦게 온다. 룩희도 신났지 뭐”라고 말했다. 손태영은 “이제 슬슬 피곤해하는 것 같기도 하고”라며 웃었다.

권상우 아들과 딸의 모습. <br>유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처
권상우 아들과 딸의 모습.
유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처


특히 권상우는 “어제 강남역에서 집까지 걸어왔대. 친구들이랑. 새벽에 영화 보고”라며 “제보에 의하면 어제 룩희가 지나가다가 번호를 따였대. 여자한테. 몇 살이냐고”라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

지인은 “엄청 인기 많을 것 같다. 딱 튀지 않냐”고 했고, 손태영은 “홍대 가면 다 튀지 뭐”라고 받아쳤다. 룩희는 훈훈한 비주얼과 180cm가 넘는 키로도 관심을 모아왔다.

손태영과 권상우는 2008년 결혼해 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다. 손태영은 아이들의 학업을 위해 미국 뉴저지에서 생활 중이다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
권상우가 전한 룩희의 헌팅 장소는 어디인가?
인기기사
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
“차은우 자주 방문, 안 비밀” 부모님 장어집 홍보도 논란

“차은우 자주 방문, 안 비밀” 부모님 장어집 홍보도 논란
“다 죽어야 돼” 길거리서 흉기 휘두르고 친자매 스토킹한 40대女

“다 죽어야 돼” 길거리서 흉기 휘두르고 친자매 스토킹한 40대女
도경수 “절친 김우빈 축의금 액수는…” 결혼식 비하인드 밝혔다

도경수 “절친 김우빈 축의금 액수는…” 결혼식 비하인드 밝혔다
“남편♥내연녀 존중해요” 매일 사과 영상 올리는 아내…이유 있었다

“남편♥내연녀 존중해요” 매일 사과 영상 올리는 아내…이유 있었다
‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일

‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일
“뉴진스 민지 닮아” 김종민도 깜짝…KCM, ♥9살 연하 아내·두 딸 최초 공개

“뉴진스 민지 닮아” 김종민도 깜짝…KCM, ♥9살 연하 아내·두 딸 최초 공개
‘35세’ 차주영, 건강 적신호…“더 이상 수술 미룰 수 없어” 활동 중단

‘35세’ 차주영, 건강 적신호…“더 이상 수술 미룰 수 없어” 활동 중단
도축장 같았던 3평 밀실…살인마는 그 방에 없었다

도축장 같았던 3평 밀실…살인마는 그 방에 없었다
女 나이·키·성적 취향까지…“연락처 사실 분?” 경매 소개팅 유행에 ‘비상’

女 나이·키·성적 취향까지…“연락처 사실 분?” 경매 소개팅 유행에 ‘비상’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  4. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  5. “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

    “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나