박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국

입력 :2026-01-26 10:33:25
수정 :2026-01-26 10:33:25
최근 가짜뉴스에 대한 고충을 토로한 가수 박군이 아내 한영과의 근황을 전하며 심경을 밝혔다. 박군 인스타그램 캡처
최근 가짜뉴스에 대한 고충을 토로한 가수 박군이 아내 한영과의 근황을 전하며 심경을 밝혔다. 박군 인스타그램 캡처


최근 가짜뉴스에 대한 고충을 토로한 가수 박군이 아내 한영과의 근황을 전하며 심경을 밝혔다.

박군은 25일 자신의 인스타그램을 통해 한영과 식사하는 모습을 공개했다.

박군은 이와 함께 “아내랑 외식. 요즘 괜히 걱정해주시는 분들도 많고 말도 안 되는 이야기들도 돌고 있지만 저희는 그냥 늘 하던 대로, 잘 지내고 있다”라며 덤덤하게 일상을 전했다.

또 “바쁜 일상 속에서도 같이 밥 먹고, 웃고, 사진 한 장 남길 수 있는 이런 시간이 참 고맙다”라며 “걱정해 주신 마음들 감사히 받고 오늘도 평범하고 건강한 하루 보내고 간다. 괜히 걱정마라”라고 덧붙였다.

박군과 한영은 지난 2022년 8세 나이 차이를 극복하고 부부가 됐다.

이 가운데 최근 불화설 등 두 사람을 둘러싼 여러 가짜뉴스가 확산했고 한영과 박군은 SBS ‘미운 우리 새끼’를 통해 해명했다.

해당 방송에서 한영은 “저희는 진짜 아무 문제가 없다. 부부끼리 티격태격 맞춰가는 게 있지 않냐. 그런 것도 없으면 남이 아니냐”라며 억울함을 드러냈다.

박군 역시 한영의 난임 치료를 언급하며 “한영이 2년 가까이 병원에 다니고 있는데 치료가 엄청 힘들다. 방송에서 언급한 적 있는데 잘못 알려졌다”라고 말했다.

온라인뉴스부
