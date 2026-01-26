기사 검색
“하나 뿐인 오라버니” 문수아, 故문빈 생일에 전한 그리움

입력 :2026-01-26 14:26:58
수정 :2026-01-26 14:26:58
사진=문수아 인스타그램 캡처
사진=문수아 인스타그램 캡처


그룹 빌리 멤버 문수아가 세상을 떠난 친오빠 고(故) 문빈의 생일을 맞아 깊은 그리움을 전했다.

문수아는 26일 자신의 인스타그램에 “생일 축하해 하나뿐인 오라버니”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 어린 시절 문빈과 문수아가 함께 웃고 있는 모습이 담겨 있다. 장난스럽게 붙어 있던 남매의 모습이 오빠를 향한 그리움을 더한다.

그는 별다른 설명 없이도 추억이 담긴 사진을 통해 고인의 생일을 기념했다.

해당 게시물을 본 그룹 비비지 멤버 신비는 “둘이 애기 때 티격태격하던 거 생각나네”라는 댓글을 남기며 남매의 어린 시절을 떠올렸다. 신비는 문빈과 동갑내기로, 함께 청주에서 어린 시절을 보낸 절친으로 알려졌다.

팬들 역시 “보고 싶다”, “생일 축하해”, “문 남매 늘 응원한다” 등의 댓글로 공감했다.

한편 문빈은 2009년 KBS 2TV 드라마 ‘꽃보다 남자’를 통해 아역 배우로 먼저 얼굴을 알렸고, 이후 연습생 생활을 거쳐 2016년 그룹 아스트로 멤버로 정식 데뷔했다. 이후 2023년 4월 갑작스럽게 세상을 떠나 큰 충격을 줬다.

동생 문수아가 속한 빌리는 27일 신곡을 발매하고 활동을 이어갈 예정이다.

온라인뉴스부
