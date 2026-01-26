기사 검색
“촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

입력 :2026-01-26 14:46:12
수정 :2026-01-26 14:46:12
고현정. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’
고현정. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’


배우 고현정이 소셜미디어(SNS)에 올린 콘서트 인증샷이 뜻밖의 ‘비매너’ 논란을 낳았다.

고현정은 25일 자신의 SNS에 그룹 다비치의 콘서트 현장에서 촬영한 영상을 올렸다.

다비치는 지난 24~25일 서울 송파구 KSPO DOME에서 ‘타임 캡슐 : 시간을 잇다’ 콘서트를 열었다. 이날 공연 도중 다비치는 달 모양의 장치를 타고 ‘안녕이라고 말하지마’를 부르며 무대 한가운데로 등장했는데, 고현정은 해당 장면을 영상으로 찍어 SNS에 올렸다.

문제는 이날 다비치의 공연이 ‘촬영 금지’였다는 점이다. 해당 공연은 앙코르 시간을 제외하고 사진과 영상 촬영이 금지됐으며, 공연 전부터 이러한 사실이 대대적으로 공지됐다.

그러나 고현정은 이에 아랑곳하지 않고 공연 도중 영상을 촬영해 SNS에 올렸다. 반면 공연을 보러 온 배우 송혜교와 박솔미, 신현지는 앙코르 무대를 촬영한 사진을 올려 대조되는 모습을 보였다.

정작 다비치 멤버 강민경은 고현정이 촬영한 콘서트 영상을 자신의 SNS에 공유하며 “현정언니♥”는 글을 적어 눈길을 끌었다.

온라인뉴스부
채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제

“탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은

‘27㎏ 감량’ 풍자, “뼈말라” 댓글 부른 근황 사진

“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국

“어차피 혼자잖아” 절친의 팩폭... 눈물 쏟은 황재균의 속사정

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  4. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  5. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

