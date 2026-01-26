기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“마지막 흔적 사라져”…故휘성 전화번호 다른 사람에게 이전

입력 :2026-01-26 15:04:54
수정 :2026-01-26 15:04:54
사진=김진호 인스타그램 캡처
사진=김진호 인스타그램 캡처


고(故) 휘성의 모창 가수로 대중에 얼굴을 알린 김진호가 고인의 전화번호가 타인에게 이전된 사실을 전했다.

그는 시간이 지나며 조금씩 지워지는 흔적 앞에서 느낀 복잡한 심경을 드러냈다.

김진호는 지난 25일 자신의 인스타그램에 “새해가 밝음과 거의 동시에 그의 카카오톡 프사가 없어졌다”는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 사진에는 ‘휘성형’이라고 저장된 연락처의 카카오톡 프로필이 기본 이미지로 바뀐 모습이 담겼다. 더 이상 고인의 얼굴이나 흔적을 확인할 수 없는 상태로 바뀌어 있다.

그는 “필시 다른 누군가가 그의 번호를 가져간 것이겠지. 좋아하는 존재의 마지막 흔적이 사라진 것 같다”며 허전함을 표현했다. 이어 “새로운 주인은 자신이 그의 번호를 가졌다는 사실을 알까. 누군가가 밋밋해진 자신의 프로필사진을 하염없이 쳐다보았다는 그 사실을 말이다”라고 적어 보는 이들을 먹먹하게 했다.

이어 그는 “주인이 바뀐 이 번호를 어떻게 해야 할까 고민”이라며 “좋아하는 존재의 마지막 흔적을 내가 스스로 없앤다는 느낌”이라고 말했다. 그러면서 “아마도 이것을 지우려면, 시간이 조금 더 걸릴 것 같다. 차라리 휴대폰을 바꿀 때 나도 몰래 사라졌으면”이라고 덧붙이며 쉽게 정리되지 않는 마음을 적었다.

휘성은 지난해 3월 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견돼 많은 팬들과 동료들에게 큰 충격을 안겼다.

한편 김진호는 JTBC 예능 프로그램 ‘히든싱어2’ 휘성 편에 출연해 우승을 차지하며 대중의 주목을 받았다. 이후 정식 가수로 데뷔해 음악 활동을 이어오며 휘성에 대한 존경과 애정을 여러 차례 밝혀왔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
휘성의 카카오톡 프로필이 사라진 이유는?
인기기사
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”
강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백
권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제

권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제
“탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은

“탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은
‘27㎏ 감량’ 풍자, “뼈말라” 댓글 부른 근황 사진

‘27㎏ 감량’ 풍자, “뼈말라” 댓글 부른 근황 사진
“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도
박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국

박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국
“어차피 혼자잖아” 절친의 팩폭... 눈물 쏟은 황재균의 속사정

“어차피 혼자잖아” 절친의 팩폭... 눈물 쏟은 황재균의 속사정
2026년 1월 26일

2026년 1월 26일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  4. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  5. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나