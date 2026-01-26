기사 검색
“사랑에 진심”…‘나솔’ 28기 광수, 결혼정보회사 대표 됐다

입력 :2026-01-26 15:18:56
수정 :2026-01-26 15:18:56
사진=‘나는 SOLO’ 28기 광수 인스타그램 캡처
사진=‘나는 SOLO’ 28기 광수 인스타그램 캡처


ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’ 28기 광수가 결혼정보회사 대표로 새로운 도전에 나섰다.

광수는 최근 자신의 인스타그램을 통해 결혼정보회사 개업 소식을 직접 전했다. 그는 스스로를 “사랑에 진심인 사람”이라고 소개하며, ‘나는 솔로’ 출연 이후 인간관계와 만남에 대한 생각이 근본적으로 달라졌다고 밝혔다.

그는 “요즘 만남은 조건이나 수치로 사람을 재단하는 경우가 많다”며 “그런 기준이 아닌, 감정과 진심을 중심으로 한 만남을 연결해 주고 싶다”고 개업 취지를 설명했다. 이어 “사랑 하나로 삶의 방향이 바뀌는 경험을 나 역시 했다”며 “그 같은 변화를 더 많은 사람들이 겪을 수 있도록 돕고 싶다”고 덧붙였다.

광수의 이 같은 행보는 방송을 통해 보여준 진솔한 태도와도 맞닿아 있다. ‘나는 솔로’ 출연 당시 그는 현실적인 고민과 감정을 솔직하게 드러내며 시청자들의 공감을 얻은 바 있다.

한편 ‘나는 SOLO’ 28기 출연자 영철과 영자가 최근 결혼식을 올린 가운데 광수가 운영하는 결혼정보회사가 주최하는 미니 토크 콘서트에 게스트로 참여할 예정인 것으로 알려졌다. 같은 프로그램을 통해 인연을 맺은 출연자들은 방송 밖에서도 친분을 이어가고 있다.

돌싱 특집에 출연해 강한 인상을 남긴 광수는 현재 같은 기수 정희와 결혼을 전제로 교제 중이다.

온라인뉴스부
온라인뉴스부
2026년 1월 26일

2026년 1월 26일
