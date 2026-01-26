기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

정석원 “살 빼” 잔소리에…백지영 “돼지든 뚱땡이든 무슨 상관”

입력 :2026-01-26 15:35:28
수정 :2026-01-26 15:35:28
사진=백지영 인스타그램 캡처
사진=백지영 인스타그램 캡처


배우 정석원과 가수 백지영이 티격태격하는 현실 부부의 모습을 보여줬다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’에는 ‘하임이 유학 절대 안 돼! 석원의 반대에도 백지영이 일본 유학 강행한 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 부부가 자연스럽게 대화를 나누던 중 주제가 ‘체중 감량’으로 옮겨갔다.

정석원은 대화 도중 백지영을 바라보며 “아까 놀려서 삐쳤지? 돼지 뚱땡이라고 해서”라고 말했다. 이에 백지영은 최근 있었던 에피소드를 꺼내며 “어제 스타일리스트가 옷을 가져왔는데 미디엄을 갖고 왔는데 너무 스몰 같은 옷을 갖고 왔다”고 토로했다.

정석원은 “나는 걱정되니까 살 좀 빼라고 했다. 삐쳤지?”라며 다시 한번 아내의 반응을 살폈다. 이에 백지영은 “안 삐쳤다. 난 나다. 내가 돼지든 뚱땡이든 무슨 상관이냐”고 쿨하게 말했다.

그러면서 “옷이 안 맞으면 큰 사이즈를 입으면 된다”고 덧붙였다. 그럼에도 정석원은 “운동해. 건강을 위해서”라며 잔소리를 멈추지 않았다.

이에 백지영은 자신의 운동 루틴을 상세히 설명하며 반박했다. 그는 “나 건강을 위해서는 운동한다. 일주일에 2~3번씩은 꼭꼭 한다. 헬스장도 가고 로잉머신도 하고 여기서도 운동하고 미용실도 걸어간다. 난 진짜 바쁜 와중에도 짬 내서 운동하는 편”이라고 강조했다.

하지만 정석원은 이에 굴하지 않고 “그럼 좀 덜 먹어야 될 거 같다”고 덧붙였다. 백지영이 잠시 말을 잇지 않자 그는 “열받았어? 이건 진짜 열받은 거다”라며 급히 수습에 나섰다.

한편 정석원은 2013년 백지영과 결혼했으며, 2017년 딸을 품에 안았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
정석원이 백지영에게 체중 감량을 권한 이유는?
인기기사
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”
강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백
권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제

권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제
“탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은

“탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은
‘27㎏ 감량’ 풍자, “뼈말라” 댓글 부른 근황 사진

‘27㎏ 감량’ 풍자, “뼈말라” 댓글 부른 근황 사진
“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도
박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국

박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국
“어차피 혼자잖아” 절친의 팩폭... 눈물 쏟은 황재균의 속사정

“어차피 혼자잖아” 절친의 팩폭... 눈물 쏟은 황재균의 속사정
2026년 1월 26일

2026년 1월 26일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  4. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  5. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나