기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“20대는 확실히 다르네” 기성용, ♥한혜진과 10년 전 사진 공개

입력 :2026-01-26 16:40:40
수정 :2026-01-26 16:40:40
사진=기성용 인스타그램 캡처
사진=기성용 인스타그램 캡처


축구 선수 기성용이 아내인 배우 한혜진과의 추억이 담긴 사진을 공개했다.

기성용은 26일 자신의 인스타그램에 “생일 기념, 10년 전 사진 올리기, 20대는 확실히 다르긴 하다, 나이는 조금 들었지만 지금도 좋다”라는 글과 함께 과거 사진 여러 장을 게재했다.

생일을 맞아 꺼내 든 추억의 사진 중 한 장에는 풋풋한 기성용과 한혜진의 젊은 시절 모습이 담겨 있다.

공개된 사진 속 그는 아내 한혜진의 곁에서 환한 미소를 짓고 있다. 두 사람은 화이트 톤의 의상을 맞춰 입은 채 카메라를 바라보며 자연스럽고 다정한 분위기를 자아냈다.

한혜진과 기성용은 2013년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
기성용이 생일을 맞아 공개한 사진은 언제 촬영된 것인가?
인기기사
볼하트 하는 이나영
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도
채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”
강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백
“탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은

“탈모 생기니까 남편이 이혼하자네요” 30대女 ‘충격 사연’…결말은
“촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

“촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란
방콕 BTS서 휴대폰 도둑맞은 영상 논란…‘반전’ 있었다

방콕 BTS서 휴대폰 도둑맞은 영상 논란…‘반전’ 있었다
박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국

박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국
2026년 1월 26일

2026년 1월 26일
‘차은우 단골 장어집’으로 200억 탈세? 현장조사 나선다…‘뉴진스 소송’ 로펌 뛰어드나

‘차은우 단골 장어집’으로 200억 탈세? 현장조사 나선다…‘뉴진스 소송’ 로펌 뛰어드나
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  4. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  5. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나