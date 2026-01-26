기사 검색
“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

입력 :2026-01-26 20:28:56
수정 :2026-01-26 20:28:56
배우 신민아가 김우빈과 떠난 신혼여행지에서 찍은 사진들을 공개했다. 신민아 인스타그램
배우 신민아가 김우빈과 떠난 신혼여행지에서 찍은 사진들을 공개했다. 신민아 인스타그램


배우 신민아가 김우빈과 떠난 신혼여행지에서 찍은 사진을 대방출했다.

신민아는 25일 자신의 소셜미디어(SNS)에 스페인 현지의 정취가 물씬 풍기는 여러 장의 사진을 올렸다. 이달 초 소속사를 통해 전해진 스페인 신혼여행 소식 이후 신민아가 직접 공개한 첫 번째 근황이다.

사진 속 신민아는 스페인의 이국적인 거리를 배경으로 포즈를 취하고 있다.

꾸밈없는 모습으로 옷 가게에서 장난스러운 포즈를 취하거나, 식당 등에서 귀여운 표정을 지으며 카메라를 응시하고 있다. 또 바다를 배경으로 찍은 사진에서는 로맨틱한 분위기도 느껴져 눈길을 끈다.

배우 신민아가 김우빈과 떠난 신혼여행지에서 찍은 사진들을 공개했다. 신민아 인스타그램
배우 신민아가 김우빈과 떠난 신혼여행지에서 찍은 사진들을 공개했다. 신민아 인스타그램


앞서 지난 7일 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 스페인의 한 한국 음식점에서 김우빈과 신민아를 목격했다는 후기가 확산됐다.

공개된 사진 속 김우빈은 편안한 차림으로 환하게 웃으며 음식을 주문하고 있다. 그의 왼쪽 약지에는 결혼반지로 추정되는 반지가 선명하게 빛나고 있어 시선을 사로잡았다.

현지 목격담에 따르면 김우빈은 자신을 알아본 식당 직원들의 사진 요청에 흔쾌히 응하고 사인을 남기는 등 톱스타다운 매너를 보여줬다는 후문이다.

사진=AM엔터테인먼트 제공, X 캡처
사진=AM엔터테인먼트 제공, X 캡처


신민아와 김우빈은 지난해 12월 20일 결혼식을 올렸다.

당시 결혼식은 연예계 시상식을 방불케 하는 하객 명단으로 화제를 모았으며, 평소 두 사람과 깊은 인연이 있는 법륜 스님이 주례를 맡아 앞날을 축복했다.

지난 2015년 7월 열애 사실을 공개한 두 사람은 이후 11년간 공개 열애를 이어갔다. 특히 신민아는 2017년 김우빈이 비인두암 판정을 받고 투병하던 힘든 시기에도 그의 곁을 지켰다.

두 사람은 결혼식 당일 3억원을 공동 기부해 대중의 찬사를 받기도 했다.

이보희 기자
