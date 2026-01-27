기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

입력 :2026-01-27 06:37:58
수정 :2026-01-27 06:38:34
유튜브 ‘이영자’
유튜브 ‘이영자’


코미디언 이영자가 과거 음주로 인해 이태원에서 실신했던 경험을 털어놨다.

이영자는 26일 자신의 개인 채널에 공개한 영상 ‘이영자의 인생 삼겹살, 어린 시절 생각나는 추억의 맛 대잔치!’를 통해 제작진과의 신년 회식 자리에서 술과 얽힌 일화를 전했다.

영상에서 이영자는 “요즘 술이 조금 늘었다. 맥주 한 캔 정도는 마신다”며 자신의 주량을 언급했다. 이어 “마음이 힘들어서 이태원에서 술을 마시다 실신한 적이 있다”며 “가게 사장님이 김숙에게 전화해 ‘데려가라’고 하셨다”고 당시 상황을 회상했다.

그는 “숙이가 대신 계산하려고 ‘얼마냐’고 물었더니 1만4000원이라고 하더라”며 “소주병을 보니 술이 병 입구도 안 지나갔다고 하더라”고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서 “나는 아예 알코올을 분해하는 인자가 없는 것 같다고 하더라”고 덧붙였다.

다이어트와 관련한 언급도 이어졌다. 이영자는 “식생활이 좋다. 좋은 음식으로 이 몸을 유지하는 것”이라며 “절대 빠지지도, 찌지도 않는다. 85kg 유지하기가 쉽지 않다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

1991년 MBC ‘개그 콘테스트’를 통해 데뷔한 이영자는 이후 여러 예능 프로그램에서 활약하며 꾸준한 사랑을 받아왔다. 최근에는 개인 채널을 통해 일상과 먹방 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이영자가 이태원에서 실신했을 때 지불한 술값은?
인기기사
볼하트 하는 이나영
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
“촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

“촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란
“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견
강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백
“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도
채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”
李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”

李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”
“배우 가리니까 우산 치워” 감독 말에…아기는 비에 쫄딱 젖었다

“배우 가리니까 우산 치워” 감독 말에…아기는 비에 쫄딱 젖었다
“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출
‘차은우 단골 장어집’으로 200억 탈세? 현장조사 나선다…‘뉴진스 소송’ 로펌 뛰어드나

‘차은우 단골 장어집’으로 200억 탈세? 현장조사 나선다…‘뉴진스 소송’ 로펌 뛰어드나
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  2. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

    ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

  5. “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

    “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나