성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

유튜브 ‘성시경’

가수 성시경(46)이 결혼과 자녀를 언급하며 농담을 던진 장면이 화제를 모았다.최근 성시경의 개인 채널 ‘성시경’에는 ‘성시경의 먹을 텐데 | 잠실 별미곱창 (with. 비비)’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 성시경은 게스트로 출연한 가수 비비와 서울 송파구 잠실의 한 곱창집을 찾았다.식사 도중 비비는 “선배님, 제가 기사를 잘못 본 건지 모르겠는데 결혼하셨어요?”라고 물었고, 성시경은 “결혼했지. 무슨 소리를 하는 거야. 애가 몇인데”라고 말하며 농담을 건넸다. 예상치 못한 답변에 비비는 “자녀가 몇 명이냐. 혹시 저를 놀리는 거냐”며 당황한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.이날 성시경은 비비에 대한 주변 평가도 전했다. 그는 “어제 신동엽 형을 만났는데, 네 얘기를 하더라”며 “너무 괜찮고, 매력 있고, 금방 친해질 수 있는 친구라고 좋은 말만 하더라”고 말했다. 이어 배우 송중기와의 일화도 언급하며 “송중기가 예전에 너 보고 ‘미친 애’라고 했다. 연기를 너무 잘한다고”라고 덧붙였다. 비비는 송중기와 영화 ‘화란’에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다.성시경은 2001년 정규 1집 ‘처음처럼’으로 데뷔한 이후 ‘우린 제법 잘 어울려요’ ‘거리에서’ ‘좋을 텐데’ ‘서른 즈음에’ 등 다수의 히트곡으로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 최근에는 유튜브 콘텐츠 ‘성시경의 먹을 텐데’를 통해 팬들과 활발히 소통하며 인기를 이어가고 있다.한편 성시경은 최근 오랜 기간 함께했던 전 매니저와의 금전 문제로 힘든 시간을 겪었다고 밝히며 “지난 몇 개월이 쉽지 않았다”고 심경을 전한 바 있다.온라인뉴스부