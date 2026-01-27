기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

쥬얼리 출신 조민아, 보험 컨설턴트 변신 후 ‘보험왕 12관왕’

입력 :2026-01-27 10:14:54
수정 :2026-01-27 10:14:54
사진=조민아 인스타그램 캡처
사진=조민아 인스타그램 캡처


걸그룹 ‘쥬얼리’ 출신 조민아가 근황을 전했다.

조민아는 지난 26일 자신의 인스타그램을 통해 일과 육아로 분투하는 일상을 공개했다. 그는 “강호가 유치원에 가지 않는 주말, 휴일에는 아기 맡길 데가 없어서 회사에 데리고 출근을 하거나 미팅 자리에 같이 나간다”며 싱글맘의 현실을 전했다.

그는 “버스, 지하철을 타고 이동해서 낮까진 열일을 하고, 오후엔 신나는 데이트를 한다”며 “세상은 넓고 행복할 일들 천지”라는 긍정적인 태도를 보였다.

현재 조민아는 보험 컨설턴트라는 새로운 직업으로 연예계를 떠나 평범한 삶을 살아가고 있다. 그는 “지난 2025년 한 해 동안 12번의 ‘DB QUEEN’을 수상했다”는 놀라운 소식을 전하며 실력파 컨설턴트로 거듭났음을 입증했다.

그는 “더운 날에도, 추운 날에도, 아픈 날에도, 힘든 날에도 일했다. 어떠한 핑계에도 숨지 않고 자기합리화에도 지지 않으며 일주일을 ‘월월월월 월월월’로 살고 있다”고 고백했다.

끝으로 “DB손해보험 컨설턴트이자 고객님들의 든든한 인생 컨설턴트로, 올해도 강호의 멋진 엄마로 승승장구 하겠다”는 다짐을 전했다.

1995년 아역배우로 연예계에 첫발을 내디딘 그는 2002년 쥬얼리에 합류해 2005년까지 전성기를 누렸다. 이후 2020년 비연예인과 결혼해 아들을 품에 안았으나, 2022년 12월 이혼 소송을 마무리하며 홀로 아들을 양육하고

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조민아는 쥬얼리 출신으로 현재 어떤 직업을 하고 있나?
인기기사
볼하트 하는 이나영
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
“촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란

“촬영 금지인데” 고현정, SNS에 ‘비매너 인증샷’ 논란
“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출
“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견
이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’
“배우 가리니까 우산 치워” 감독 말에…아기는 비에 쫄딱 젖었다

“배우 가리니까 우산 치워” 감독 말에…아기는 비에 쫄딱 젖었다
“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도

“‘한푼줍쇼’ 구걸해 번 돈으로 집 3채 샀다”…‘동정심 사업’ 논란 터진 인도
李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”

李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”
박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국

박군 “걱정해주신 분들 많다”…계속되는 ‘이혼설’에 결국
‘차은우 단골 장어집’으로 200억 탈세? 현장조사 나선다…‘뉴진스 소송’ 로펌 뛰어드나

‘차은우 단골 장어집’으로 200억 탈세? 현장조사 나선다…‘뉴진스 소송’ 로펌 뛰어드나
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  2. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

    ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

  5. “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

    “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나