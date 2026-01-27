기사 검색
“결혼하더니 더 예뻐졌네”…신지, 흑발로 변신 ‘물오른 미모’

입력 :2026-01-27 14:48:59
수정 :2026-01-27 14:48:59
사진=신지 인스타그램 캡처
사진=신지 인스타그램 캡처


코요태의 신지가 품절녀 대열 합류를 선언한 가운데 더 예뻐진 비주얼로 대중의 시선을 사로잡고 있다.

신지는 27일 자신의 인스타그램에 “앞머리도 많이 길었고 색도 다시 밝아져서 번거롭지만 어두운색으로 덧입혔지 뭐”라는 글과 함께 근황이 담긴 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 신지는 헤어메이크업 숍에서 거울 셀카를 찍으며 변신한 모습에 만족감을 드러냈다. 어두운 톤으로 염색한 머리카락은 투명한 피부를 더욱 돋보이게 했다. 또 다른 사진에서는 강렬한 레드 컬러의 모자와 외투를 매치해 ‘원조 패셔니스타’다운 감각적인 데일리룩을 선보이기도 했다.

신지는 연인이자 후배 가수인 7세 연하의 문원과 오는 5월 결혼한다. 두 사람은 지난해 6월부터 연인 사이로 발전해 조용히 사랑을 키워오다 지난 26일 전격 결혼을 발표했다.

신지는 1998년 코요태로 데뷔해 ‘순정’, ‘파란’, ‘바다’ 등 수많은 히트곡으로 대중의 사랑을 받았다.

온라인뉴스부
